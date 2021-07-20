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疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

疫情導致衰退 史上最短最深

財經新聞組／綜合報導

官方機構證實，新冠疫情造成的經濟衰退雖是史上最嚴重，但也是最短。

根據國家經濟研究局(NBER)的數據，從2020年2月到4月，經濟收縮僅持續了2個月。

雖然這波衰退最明顯的特點是第2季GDP暴跌31.4%，但接下來出現大規模反彈，空前的紓困政策將產出提高了33.4%。

NBER表示：「在確定2020年4月為谷底時，委員會並未得出經濟已恢復正常運轉的結論。」「委員會決定，未來任何經濟衰退都將是新的衰退，而非與2020年2月高點相關衰退的延續。這項判定是依據目前復甦的長度和強度。」

疫情衰退在許多方面都是獨一無二的，尤其是收縮的速度和復甦的反彈程度。

按照慣例，經濟衰退被定義為GDP連續2季出現負成長，而這次衰退是從2020年第1季下跌5%之後開始的。但NBER指出，在正常情況下，經濟衰退通常會持續「超過幾個月」。

NBER指出，「在判定是否衰退時，委員會會權衡收縮的深度、持續時間，以及經濟活動是否在整個經濟中普遍下降。」

無論如何，疫情衰退輕易成為史上最短。1980年1月至7月的上次衰退為期6個月；史上最長的一次是從1873年10月到1879年3月，持續了65個月。

疫情 紓困

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