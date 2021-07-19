5優質打工 青少年別錯過

每逢暑假，十來歲青少年常常會打工賺零用錢，有些人甚至為自己籌學費。在網路暢通的當今時代，很多事情可在虛擬世界裡進行，連帶創造打工機會，再加上疫情 後處處缺工，青少年不愁沒零工可打。

根據勞工統計局，利用暑假打工一直是青少年的傳統，每年4至7月，勞動市場的年輕人數大增，即使新冠疫情橫掃全美，2020年7月青年勞動力(16-24歲)仍增長19.8%，那時全美總計有2150萬年輕人在工作或找工。

求職求才網站ZipRecruiter勞力經濟學家波拉克(Julia Pollak)說， 目前全美職位空缺創歷史新高，包括典型的暑期工作如營地顧問、零售或速食餐店工作人員。對於渴望賺取額外收入的青少年來說，大有優勢。

如果野心大、有創業精神或喜歡較靈活的日程安排，也有很多適合的工作。但零工評比網站Sidehusl.com克里斯托夫(Kathy Kristof)說，大多數副業求才平台都要求應聘的自由工作者年滿18歲，因為依法簽合約需滿18歲。

專家列出五類適合青少年的打工機會：

第一項：社群媒體 經理

年輕人通常比成年人更了解社群媒體，副業專家弗洛雷斯(Daniella Flores)說，青少年非常適合擔任社群媒體經理，可藉由做自己喜歡的事來賺錢。可在Instagram或抖音(TikTok)上關注當地小公司，如果看出哪家公司需要人手，可主動聯繫、毛遂自薦。

在社群網站 遊走時，要特別關注當地企業的社群媒體帳戶，找出未善加利用平台自我宣傳的用戶，想想解決之道，之後就可主動出擊，詢問這些企業是否願意委託您幫忙管理帳戶。

根據薪資網站PayScale，社群媒體經理平均每小時收入16元。

第二項：網上賣手工藝品

弗洛雷斯說，假如手巧、有創意且經常製作獨特的珠寶、陶器，甚至是數位化的規畫表、貼紙、社群媒體模板或預設照片，可考慮開一家Etsy商店銷售您獨一無二的作品。

克里斯托夫表示，Etsy網站開放給屆滿13歲的藝術家設店；不過要注意，13至18歲之間的賣家必須遵守特定準則，請務必仔細閱讀網站規定，確保合規守法。

定價時，別忘了將材料和運輸成本計算在內。網站上的手工珠寶有大致行情，項鍊每條可賣60元，貼紙每單位售價10元。

第三項：轉賣二手物品

只要年滿18歲，就可在Poshmark等網站上出售二手衣服，或到Mercari、eBay等網站出售衣服及舊玩具等各式物品。

這個賺錢管道適合各年齡層。馬茲克(Aleah Mazyck)大學一年級時就開始在Poshmark賣舊衣服，目前為止的收入已累積超過3萬元；菲奧雷(Matthew Fiore)年輕時就開始在eBay銷售二手樂高積木，累計收入也超過3萬元。

操作方法不難，可到衣櫥看看哪些衣服、物品狀態良好還可出售，選定後，到網站上查看同類物品行情，而後定價，再次提醒，記得將運送和包裝成本計算在內。

第四項：遛狗或顧寵物

數位副業達人雷塔諾(Vix Reitano)經營數位內容副業，收入達六位數，她說，如果年滿18歲，可搜尋任何與毛絨絨相關的副業應用程式和服務，找到打工機會。去年全美國人收養160萬隻寵物，寵物護理、獸醫護理、過夜保姆等服務需求大。

不妨到Rover、Care.com或PetSitter.com等網站註冊，提供遛狗或照顧寵物服務。根據Thumbtack，遛狗平均每小時賺20-40元，寵物保姆平均每天賺25-30元。這類工作需要與陌生人互動，青少年上工前務必讓父母知道，確保安全。

第五項：從社群網站找零工

克里斯托夫說，藉助許多社群網站可在附近找到零工，青少年只需說清楚自己想做什麼，就可能在Nextdoor等網站上找到工作，包括家教、遛狗或打理院子等。

也可在臉書鄰居群組中列出您的服務，並讓父母知道、向朋友宣傳您正在找保姆或寄宿等工作。根據 UrbanSitter，保姆費平均為一個孩子每小時17元，根據Thumbtack，過夜保姆平均費率為每晚50至100元；如果為陌生人工作，務必讓監護人了解情況。

當今勞動力短缺，青少年不僅工作機會多，工資也比以前高，而且打工經歷可充實簡歷，有助於將來找到更好的正式工作。