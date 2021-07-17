葉倫：對中國課進口關稅 傷害美國消費者

美國財政部長葉倫。路透

紐約時報報導，美國 財政部長葉倫質疑美國與中國 簽署貿易協議的用處，認為這麼做並不能解決世界兩大經濟體最迫切的糾紛，並警告至今仍在實施的關稅 已傷害美國消費者。然而美中可能仍難敲定新的協議，因為雙方在其他議題的緊張關係持續升溫。

美國總統拜登上台以來大幅檢討美中經濟關係，包括前任總統川普2020年初與中國簽署的貿易協議，內含中國承諾採購美國產品與改變貿易行徑。此外，至今仍有價值3,600億美元中國貨品受制於美國進口關稅，川普政府試圖以關稅保護國內重要產業，包括汽車和飛機製造業。

但葉倫本周結束歐洲訪問行程接受紐時專訪時，質疑這些關稅設計不良。她說：「依我個人之見，當初對中國實施關稅時，思慮不是很周延，未認清問題癥結所在和美國利益何在。」

拜登尚未採取行動撤銷對中國貨課的進口關稅，但葉倫說法暗示這些關稅對美國經濟並無助益。

葉倫說：「在許多情況下，關稅是對消費者課稅。我認為，這麼做似乎真的傷害了美國消費者，而前任政府議定的那種協議，其實從許多方面來看，並不能解決我國與中國之間的根本問題。」

不過，美中可能難以敲定新的協議，因為雙方在其他議題上的緊張對峙升高。拜登政府16日就向在香港經商的美國企業示警，提醒他們留意可能遭電子監視和被迫把客戶資料交給當局等風險。

參與中國官方決策的人士透露。北京官員歡迎美國單方面解除關稅，但不願以停止工業補貼換取美方廢除關稅。

儘管兩國之間仍有敵意未消，拜登政府仍能勸說中國加入全球稅務協議，居間協調的要角正是葉倫。拜登政府相信，北京政府希望自己是多邊體系一分子，而美、中完全斷絕關係對全球經濟不是好事。

葉倫說：「我認為，就貿易與資本流動和科技而論，我們應儘可能維持經濟上的連結。」