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財報季高潮能否推升美股 如今要看債市臉色

編譯劉忠勇／綜合外電
投資人最在意的，一是紮實的企業財報能否拉抬股價，一是10年期公債殖利率若再下跌，股市投資人該如何解釋。美聯社
投資人最在意的，一是紮實的企業財報能否拉抬股價，一是10年期公債殖利率若再下跌，股市投資人該如何解釋。美聯社

美國股市周五下跌，中止連三周漲勢，Delta變種病毒加速擴散，冷卻投資人對企業財報季的信心。下周將進入財報季的高潮，英特爾和德州儀器（TI）率科技業之先發布財報時，可從中找到個人電腦和晶片相關需求的重大線索。

道瓊工業指數周五下跌299點，史坦普500指數和那斯達克綜合指數各跌0.8%。一周下來，史坦普500指數和道瓊分別下跌1%和0.5%，那斯達克跌1.9%。

台積電ADR周五續跌1.5%，費城半導體指數跌2.3%，周線各跌4%跌4.1%。

瑞銀財富管理公司投資總監西蒙斯（Caroline Simmons）說：「對Delta變種病毒的疑慮影響股市，但財報周表現應該不錯，這兩個因素彼此角力。」

代表小型股的羅素2000指數本周大跌5.1%，創下10月以來最大單周跌幅。

小型股下跌，反映今年初因「再通膨交易」受益的股票，已開始退燒。美國公債則繼續上漲。走勢與債券價格相反的美國10年期公債殖利率周五收在1.3%，已連跌三周。

富國資產管理公司資深投資策略師雅克布森（Brian Jacobsen）說：「我們可能已經度過通膨疑慮的高峰，但也過了樂觀看待經濟成長的高峰。」

不少投資人相信，小型股漲勢已告一段落，經濟成長未來幾個月會開始走緩，引發一波重返科技股和高成長股的類股輪動。

但投資人最在意的，一是紮實的企業財報能否拉抬股價，一是10年期公債殖利率若再下跌，股市投資人該如何解釋。

The Leuthold Group首席投資策略師鮑森（James Pausen）說：「我認為公債殖利率持續下跌，已開始讓投資人害怕。」10年期公債殖利率下跌，以往被股市視為利多，因為利率走低對科技股和成長股有利。但如今殖利率繼續下跌，不僅讓再通膨交易失靈，也背離原本市場對殖利率走高的預測。

殖利率 投資 指數

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