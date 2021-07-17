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下周股市重點財報 其次債券 專家：投資人可能獲利了結

財經新聞組╱綜合報導
企業獲利是下周股市重點。（路透）
企業獲利是下周股市重點。（路透）

股市將進入財報季最繁忙的一周，但有兩個令人困惑的問題。

一是企業獲利大幅成長是否足以提振財報穩健的股票。過去一周，某些金融類股走勢並非如此。另一個問題是：10年期美國國債殖利率的意外下降是否釋出股票，投資人應該注意的訊息。

航空、鐵路、製藥和科技股是下周公布財報的眾多產業之一。Netflix定20日發布財報，而嬌生、可口可樂和Verizon則在21日發布業績。英特爾和AT&T在22日；美國運通和Honeywell在23日。

CFRA首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「未來一周獲利將成為焦點。經濟數據不再反客為主。」

史托佛表示，他正密切關注財報，看看股市在公布後是上漲還是下跌。他預計史指成分股本季獲利將成長超過66%，「這代表投資人將本季視為獲利周期的最高單季。」「不少分析師都如此預期，但由於現在已過獲利周期高點，我認為投資人可能會獲利了結，因為預期目標已經達到並且未來幾季也不會再高。」

The Leuthold Group首席投資策略師保爾森(James Paulsen)表示，在接下來相對平靜的一周裡，獲利是最可能影響股市的一個因素。

他說，「其中最大關鍵問題仍是10年期債券殖利率。」他表示，下周關鍵將是10年期國債殖利率是否回落至近期低點1.25%或升破重要的1.4%門檻。

保爾森表示：「我認為債券殖利率的持續下跌讓投資人感到恐慌，尤其是股票族。」由於較低的利率有利科技股和成長型類股，因此最近10年期殖利率下降被視為利多。但殖利率現在因繼續走低而備受關注，因這與通貨再膨脹和對殖利率應攀升的預期背道而馳。

債券策略師對利率下跌感到驚訝，並將其歸咎於多種因素。一個是放空債券並押注更高殖利率的投資人大規模重新調整部位。另一個原因是財政部新發行債券少於預期。

殖利率 投資 債券

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