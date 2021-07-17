變種病毒蔓延 恐促失業福利再延長

部分勞工經濟學者認為，新冠病毒中迅速蔓延的delta變種病毒 可能會是國會將聯邦失業救濟金延長至9月初的主要原因。

他們指出，病例增加主要是由於變種病毒的傳播性更強，在聯邦福利 即將結束之際，可能會重創經濟復甦。

經濟學者說，各地疫情爆發可能會導致消費者減少外食或外出活動，無論接種疫苗 與否。

當然，這只是個假設。目前沒有跡象顯示在9月6日福利到期後政府還會繼續實施。

大約半數、主要是共和黨執政的州，已提前幾個月退出聯邦失業計畫，聲稱失業福利讓失業者不想重返工作崗位。

但部分經濟學家認為，根據最近疫情數據，國會應該重新考慮。

麻州大學Amherst分校經濟學教授杜伯(Arindrajit Dube)表示，「現在應該更加考慮這些可能性。」

根據疾病控制與預防中心(CDC)數據，截至7月14日，確診新冠病例的7日均值躍升至2萬6000多例，是2周前的2倍。估計最近的新病例有58%是由delta變種病毒引起，這種病毒比其他菌株更具傳染性，占某些州的新病例近90%。

國會在2020年3月通過CARES法案，在疫情期間提供擴大失業福利。然而經濟學者指出，目前情況有所不同。去年還沒有疫苗，而現在幾乎60%的成年人都已接種疫苗。而目前為止，delta變種病毒似乎主要在未接種疫苗的個體中傳播。

George Mason大學Mercatus中心經濟學者法倫(Michael Farren)說：「若是如此，那麼延長失業計畫就不值得了。」「不需要延長，只需要接種更多疫苗。」

他說，如果政策導致部分勞工延後重返勞動市場，那麼延長聯邦福利可能會對經濟造成損害。他說，企業將某些工作自動化的風險也越大，使填補職位的難度就越大。