中概股大跳水 觀察買進指標

政府的監管打擊已經重創中國 科技股。由於中國新的反壟斷和數據安全規定影響獲利，阿里巴巴、百度 、京東和拼多多等一些中國最大的科技股，在2月觸及頂峰之後，市值已損失超過5000億元。

目前阿里巴巴、百度和京東的交易價格遠低於其歷史益比，對那些敢於承擔監管風險的人來說，估值可能具有吸引力。

然而，MKM Partners首席市場技術分析師歐哈拉(JC O'Hara)表示，如果精挑細選還是有好處的，「在檢視其中各家走勢圖時，它們正處於下跌趨勢中，代表現在最好別碰。」

他說，但其中一支個股在技術面顯示已獲支撐：京東。

歐哈拉表示，該股在跌破100日移動均線的長期支撐點後開始持穩；它在跌破該支撐點後至今下跌約40%，「我看好80元價位。這是關鍵的上升阻力點以及長期100日移動均線所在說」「如果京東能夠持續收於該水平之上，那麼它就成為一支處於上升趨勢且估值具有吸引力的股票 。屆時它就值得買進。」

京東16日下跌1.65%至每股75.59元。

Gradient Investments總裁賓格(Michael Binger)則認為：「當下是擁有一些最大和最好中國科技個股的大好機會，像是騰訊、阿里巴巴和百度。」

他說，「這些都是長期成長的股票，仍然有很長的成長之途。」

賓格說，雖然政府干預不容忽視，但這些股票的大幅折價也不容忽視，「中國的經濟規模龐大，而且正在迅速復甦。」「如果有機會在當前股價水平上持有中國快速成長的經濟中最大的搜索引擎、最大的社交網路公司和最大的電商公司，最好趕快下手。」