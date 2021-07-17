Impossible Foods推植物性雞塊

Impossible Foods即將在其產品中新增另一種肉類替代品：植物性雞塊。該公司將在下周貿易展上向美國 食品業者展示這款新產品，並考慮在秋季正式發布。過去10年雞肉已經取代牛肉成為美國人的首選肉類選擇，成為尋求替代或減少動物肉類消費的企業最愛。

6月零售銷售意外成長0.6%

商務部表示，6月零售銷售意外成長0.6%，與分析師普遍預測的下降0.4%背道而馳；5月讀數由減少1.3%下修至減少1.7%。6月成長主因是商品需求依然強勁，即使支出正轉向服務業，加強了對第2季經濟成長加速的預期。與去年同期相較，零售銷售成長18.0%，遠高於疫情前水平。

沃爾瑪歧視殘疾人 遭罰1.25億

聯邦機構表示，陪審團裁定沃爾瑪必須在美國平等就業機會委員會(EEOC)提起的殘疾歧視訴訟中支付至少1.25億元的賠償金。沃爾瑪遭控違反美國殘疾人法案，該案是由16歲患有唐氏症的Marlo Spaeth代表律師在威斯康辛州Green Bay的聯邦法院提出的。

Square推比特幣去中心化服務

支付公司Square將推出使用比特幣的「去中心化金融服務」業務。Square CEO兼比特幣多頭多爾西(Jack Dorsey)在推特上表示，該公司「專注於構建一個開放的開發者平台，其唯一目標是輕鬆創建非託管、無需許可和去中心化的金融服務」。新部門將包括Seller、Cash等App和剛收購的Tidal業務。

Lordstown證實遭司法部調查

電動車 新創公司Lordstown Motors證實正遭司法部調查，包括去年讓該公司借殼上市的SPAC交易及其對新車預訂數量的報告。《華爾街日報》報導聯邦部門正在調查該公司；在此之前，證券交易委員會(SEC)也對該公司進行調查，包括其前董事長兼CEO伯恩斯(Steve Burns)的公開評論。

Rivian延後交車 但無礙亞馬遜

亞馬遜資助的電動車製造商Rivian已將其備受期待的R1T皮卡交車日期順延到9月，R1S SUV的交車日期則延到秋末。不過，這並不影響該公司向亞馬遜提供電動送貨車的計畫。兩家公司發言人證實，Rivian仍按進度在今年生產貨車，目標是最快2022年讓1萬輛電動車上路。