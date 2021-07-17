我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診8例、1死 陳時中：三級警戒降級機會大

疫情打斷歸期 加州華人進退兩難 來美小住數月變2年

財經簡訊

財經新聞組╱整理

Impossible Foods推植物性雞塊

Impossible Foods即將在其產品中新增另一種肉類替代品：植物性雞塊。該公司將在下周貿易展上向美國食品業者展示這款新產品，並考慮在秋季正式發布。過去10年雞肉已經取代牛肉成為美國人的首選肉類選擇，成為尋求替代或減少動物肉類消費的企業最愛。

6月零售銷售意外成長0.6%

商務部表示，6月零售銷售意外成長0.6%，與分析師普遍預測的下降0.4%背道而馳；5月讀數由減少1.3%下修至減少1.7%。6月成長主因是商品需求依然強勁，即使支出正轉向服務業，加強了對第2季經濟成長加速的預期。與去年同期相較，零售銷售成長18.0%，遠高於疫情前水平。

沃爾瑪歧視殘疾人 遭罰1.25億

聯邦機構表示，陪審團裁定沃爾瑪必須在美國平等就業機會委員會(EEOC)提起的殘疾歧視訴訟中支付至少1.25億元的賠償金。沃爾瑪遭控違反美國殘疾人法案，該案是由16歲患有唐氏症的Marlo Spaeth代表律師在威斯康辛州Green Bay的聯邦法院提出的。

Square推比特幣去中心化服務

支付公司Square將推出使用比特幣的「去中心化金融服務」業務。Square CEO兼比特幣多頭多爾西(Jack Dorsey)在推特上表示，該公司「專注於構建一個開放的開發者平台，其唯一目標是輕鬆創建非託管、無需許可和去中心化的金融服務」。新部門將包括Seller、Cash等App和剛收購的Tidal業務。

Lordstown證實遭司法部調查

電動車新創公司Lordstown Motors證實正遭司法部調查，包括去年讓該公司借殼上市的SPAC交易及其對新車預訂數量的報告。《華爾街日報》報導聯邦部門正在調查該公司；在此之前，證券交易委員會(SEC)也對該公司進行調查，包括其前董事長兼CEO伯恩斯(Steve Burns)的公開評論。

Rivian延後交車 但無礙亞馬遜

亞馬遜資助的電動車製造商Rivian已將其備受期待的R1T皮卡交車日期順延到9月，R1S SUV的交車日期則延到秋末。不過，這並不影響該公司向亞馬遜提供電動送貨車的計畫。兩家公司發言人證實，Rivian仍按進度在今年生產貨車，目標是最快2022年讓1萬輛電動車上路。

美國 亞馬遜 電動車

上一則

紐西蘭通膨高 最快下月升息

下一則

中概股大跳水 觀察買進指標

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
研究：官方下重手前 中國比特幣算力占比就已大幅下降

研究：官方下重手前 中國比特幣算力占比就已大幅下降
亞馬遜贈北維阿靈頓郡住房用地 市值4000萬

亞馬遜贈北維阿靈頓郡住房用地 市值4000萬
「黑天鵝」作者唱衰比特幣：無法當做貨幣或避險工具

「黑天鵝」作者唱衰比特幣：無法當做貨幣或避險工具

熱門新聞

疫情下貨櫃船運市場亂象叢生、運價不斷飆漲，貨櫃輪運價走勢進入多空大亂鬥。。（路透）

貨櫃運價一路飆新高 多方：只求貨快到 業者皆願付錢

2021-07-09 20:13
美股財報季本周將由摩根大通等銀行股拉開序幕。(路透)

美股「逢報即買」鐵律 這次恐失靈

2021-07-11 16:17
美國參院通過最新法案，禁止所有來自新疆或在該地區製造的商品輸美。（路透）

太陽能關鍵原料「多晶矽」美封殺新疆貨 利了誰？

2021-07-15 19:22
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：晶片缺貨危機 川普難辭其咎

2021-07-09 07:23
彭博報導，美國財長葉倫和Fed主席鮑爾將開會討論房市風險。美聯社

彭博：葉倫、鮑爾將開會討論美國房市風險

2021-07-14 12:18
三大股指9日同創歷史新高，由擔憂全球經濟成長趨緩而大跌的前一交易日反彈。美聯社

擔憂一掃而空 股指同創新高

2021-07-09 16:36

超人氣

更多 >
打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒

打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒
美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習

美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習
美利堅「不」合眾國 民調指這兩群人最想「脫美」

美利堅「不」合眾國 民調指這兩群人最想「脫美」
家族逼結婚 新娘不想嫁…她婚禮當天急報警「毀婚」

家族逼結婚 新娘不想嫁…她婚禮當天急報警「毀婚」
抗擊仇恨亞裔 五大湖生態殺手「亞洲鯉魚」悄悄改名

抗擊仇恨亞裔 五大湖生態殺手「亞洲鯉魚」悄悄改名