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三大利空拖累 費城半導體指數重挫逾2% 後市怎麼看？

編譯簡國帆／綜合外電
在台積電ADR領跌下，費城半導體指數15日收盤重挫逾2%。路透
在台積電ADR領跌下，費城半導體指數15日收盤重挫逾2%。路透

費城半導體指數15日重挫逾2%後，成分股在16日美股盤前也維持低迷走勢，原因包括台積電預期車用晶片荒今年將能緩解，又面臨毛利率與地緣政治壓力的憂慮，以及美中經濟數據好轉促使資金持續輪動向價值股，導致高成長的科技股表現失色。瑞穗（Mizuho）建議投資人，在評估晶片股時，應採取更加防禦性的作為。

資金轉進價值股的現象在美股大盤指數的變動顯露無遺，道瓊工業指數15日小漲0.2%，以科技股為主的那斯達克綜合指數跌0.7%，費城半導體指數則跌2.2%。美國上周首次申請失業救濟金人數降至36萬人，為去年新冠疫情爆發以來最低，聯準會（Fed）主席鮑爾重申還沒要縮減量化寬鬆（QE）規模。中國大陸工業生產數據維持強勁，促使資金轉向價值股與經濟重啟概念。

在費城半導體指數中，以台積電的跌幅最重、達5.5%，恩智浦半導體ADR的4.5跌幅居次，輝達大跌4.4%，英特爾跌1.3%。半導體類股在16日盤前維持弱勢，台積電ADR小跌0.3%，輝達續挫0.6%，英特爾則因併購題材而小漲0.3%。

台積電日前公布第2季財報時預期，車用晶片短缺困境本季將開始大幅緩解，該公司將提高今年的車用微控制器產量，較去年增產近60%，或約比新冠疫情爆發前的水準增加30%。

台積電上季財報也透露毛利率的隱憂：第2季毛利率為50%，低於第1季的52.4%，除了匯損，還有提高5奈米晶片產能與興建新廠折舊成本所造成的影響。摩根士丹利分析師認為，台積電本季財測「令人失望」，警告該公司毛利率最快明年可能跌破50%。地緣政治因素可能是更棘手的問題，各國將想搶台積電的產品與投資，而台積電的任何決策疏失，都可能帶來嚴重後果。

瑞穗16日發布報告，建議投資人在評估晶片業時，應該採取防禦作為，並且調降恩智浦、Microchip的投資評等和目標價。

分析師Vijay Rakesh指出，投資人必須更具防禦性與慎選標的，隨著中國大陸成長趨緩、訂單成長開始回穩，著重於汽車與工業產品的晶片製造商，業績的年比表現會開始趨緩。

台積電 晶片 指數

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