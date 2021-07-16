租金大減 餐廳業反攻曼哈頓

疫情摧毀紐約餐廳業，但現在正捲土重來。（路透）

大量配備廚房設施的閒置空間加上觸及歷史新低的租金 ，促使餐廳老闆們開始在紐約市攻城掠地。

商業房地產服務公司世邦魏理仕(CBRE)統計，截至6月30日的第2季，餐飲租戶在曼哈頓 的零售交易中最為活躍。在去年室內用餐限制摧毀整個產業之後，Flex Mussels等一些企業正在捲土重來。這家疫情 前開在上東區住宅區的海鮮餐廳正搬遷至另一個街區，接下2020年一家土耳其餐廳騰出的大約4500平方英尺的兩層樓空間。

馬里蘭州安納波利斯供應希臘風味菜餚的連鎖餐廳Mezeh Mediterranean Grill，剛在曼哈頓簽下第一份租約。

CBRE表示，拉丁餐廳兼夜店La Casa Del Mofongo也簽署一份為期10年的協議，在Herald Square附近開設1萬5000平方英尺店面，為本季規模最大的食品和飲料交易。

CBRE發現，連鎖餐廳第2季在曼哈頓簽署了23筆交易，總面積達8萬3333平方英尺。服裝業務居次，有10份租約，總面積為4萬9236平方英尺。緊隨其後的是醫療保健業者和珠寶商，各有2筆交易。

根據CBRE對曼哈頓16條主要零售街區的追踪，租賃速度現已連續8季放緩。第2季直接臨街空間的數量從上季的275個地點增加到290個，這標誌著可供租售數量創下歷史新高。

平均零售租金要價同比下降10.7%至每平方英尺615元，連續第15季下降。CBRE指出，目前租金處於近10年來最低水平。

反過來，房東們正在採取各種策略來吸引租客，以填補閒置的店面。CBRE經紀人和分析師表示，條件包括慷慨的租戶改善津貼、免費租賃期和租金折扣在內的優惠，是當今曼哈頓零售市場的「主要話題」。

蘇活區Spring街沿線租金在第2季下降22.9%至每平方英尺487元，在16條街區中降幅最大。在因缺乏遊客而嚴重受創的時報廣場，租金下降22.5%至1277元，是2011年以來首見的低點。

Grand Central是疫情前辦公通勤者經常光顧的走廊，租金下跌10.4%至每平方英尺675元。