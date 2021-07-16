木材價格走跌 大宗商品降溫

今年大宗商品市場一片火熱，但趨勢似乎正在轉變。

例如，木材價格就是大宗商品中走勢最令人瞠目結舌的代表之一。在5月達到頂峰時，全年漲幅超過90%。但之後已經逆轉，現在2021年全年已下降近30%。

Economic Cycle Research Institute聯合創始人阿楚坦(Lakshman Achuthan)表示，這只是大宗商品全面下滑的開始。他說這一切都歸結為產業循環，而目前循環走勢顯示出它還會繼續走低。

他指出，「全球工業成長循環與包括木材在內的大宗工業商品價格循環密切相關。」「即使是木材，我知道人們仍然非常看好大宗商品，但隨著全球工業成長的周期性下滑正在進行，事情將朝著另一個方向轉變。」

阿楚坦引用該公司研究的一張走勢圖指出，隨著經濟從新冠疫情 的平緩中反彈，在去年年底和今年年初需求強勁回升後，這股趨勢已開始朝下發展。更高的工業需求推高了銅、木材和石油 等有限資源的價格。

他說，「在今年初時，大概才幾個月前，大宗商品價格已經上漲了大約150%。」「而然後在3月時，我們的研究顯示全球經濟出現另一個轉折點，工業成長開始減緩。」

阿楚坦說，投資人應該將這項指標視為預警訊號。他預測，原物料價格的下降滲透到供應鏈，最終將反映在全球採購經理人指數 (PMI)，甚至是衡量通貨膨脹的生產者物價指數(PPI)中。

最新統計顯示，5月PPI同比上漲7.3%，創歷史新高，加劇了對通膨失控的擔憂。而阿楚坦所作最新數據顯示，通膨上升可能只是暫時的。