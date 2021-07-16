我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們

台增本土確診29例、4死 北市14例最多

財報亮眼沒用 史指反向走跌

財經新聞組／綜合報導

雖然第2季財報繼續優於預期，但史坦普500指數仍然下跌。

史指下跌14.27點或0.33%收4360.03點。道瓊工業平均指數上揚53.79點或0.15%收3萬4987.02點。那斯達克綜合指數下跌101.82點或0.7%收1萬4543.13點。

摩根史坦利的第2季財報超出分析師預期，但其股價僅小升。該行股價今年來上漲35%。

本周至今有18家史指成分股發布財報，都超出分析師預期，平均每股獲利超出預期18%。但這些個股的股價在財報發布後平均下跌0.58%。

科技股走低，蘋果在前一天創下新高紀錄後下跌0.45%。本周初投資人似乎再次看好科技股，但亞馬遜、臉書和谷歌母公司Alphabet等股票均下跌約1%。

史指雖小幅回調，但仍徘徊在歷史高點附近。由於預期獲利會大幅回升，史指今年來已經上漲16%。

聯準會(Fed)主席鮑爾第二天在國會作證時，堅持在改變寬鬆貨幣政策之前，Fed會繼續評估經濟復甦，「我們面臨的挑戰是如何應對這種超出預期的通膨。如果它是暫時的，那麼對此做出反應是不合適的。但如果它變得越來越長，我們將被迫繼續重新評估會影響預期的風險，並且時間會更長，這就是我們正在監測的。」

指數 股價 分析師

上一則

阿里、騰訊 擬互相開放生態系

下一則

木材價格走跌 大宗商品降溫

延伸閱讀

世界晚報／美東華埠不太平 華男被搶中槍 六旬婦遭性侵

世界晚報／美東華埠不太平 華男被搶中槍 六旬婦遭性侵
企業財報優於預期 美股早盤仍走低

企業財報優於預期 美股早盤仍走低
史坦普500公司CEO 與員工平均薪資差299倍

史坦普500公司CEO 與員工平均薪資差299倍
鮑爾：通膨將降溫 Fed持續寬鬆

鮑爾：通膨將降溫 Fed持續寬鬆

熱門新聞

疫情下貨櫃船運市場亂象叢生、運價不斷飆漲，貨櫃輪運價走勢進入多空大亂鬥。。（路透）

貨櫃運價一路飆新高 多方：只求貨快到 業者皆願付錢

2021-07-09 20:13
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：晶片缺貨危機 川普難辭其咎

2021-07-09 07:23
美股財報季本周將由摩根大通等銀行股拉開序幕。(路透)

美股「逢報即買」鐵律 這次恐失靈

2021-07-11 16:17
記憶體大廠美光科技（Micron Technology）運用人工智慧優化公司現金管理。（本報系資料庫）

記憶體大廠美光 「AI優化」現金管理 已多賺數百萬美元

2021-07-09 02:02
停靠美國長堤港的貨輪正在卸載貨櫃。（路透）

拜登想壓？上海到洛杉磯貨櫃運費 年漲229%到近1萬美元

2021-07-09 01:13
三大股指9日同創歷史新高，由擔憂全球經濟成長趨緩而大跌的前一交易日反彈。美聯社

擔憂一掃而空 股指同創新高

2021-07-09 16:36

超人氣

更多 >
懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳

懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳
港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完

港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完
影／家中地下室詭異樓梯...他探地底9公尺景象 網嚇壞

影／家中地下室詭異樓梯...他探地底9公尺景象 網嚇壞
快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊

快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊
全家唯一沒打疫苗 24歲男子染疫病重需雙肺移植

全家唯一沒打疫苗 24歲男子染疫病重需雙肺移植