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可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們

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機能衣股 Lululemon最受青睞

財經新聞組／綜合報導

Lululemon、L Brands和Peloton的股票最近都很活躍。

Lululemon 15日上漲2%，高盛以其為「同類最佳」品牌定位而給予最佳創意評級。而由於Wedbush調降評級，Peloton 15日下跌5%，主因擔心該公司將在疫情後失去動力。L Brands上漲1%，因投資人消化了該公司13日發布的本季業績和最新財測。

這3支個股，L Brands今年波動最大，漲幅超過100%。

Joule Financial投資長塔特羅(Quint Tatro)表示，其中1支個股特別引人注目，「三者之中我最看好Lululemon。」

雖然估值相對偏高，但他還是看好該公司的基本面，「Lululemon的資產負債表非常有吸引力，債務與股權比率約為29%；因此，如果稍微提高這個比率，那麼成長空間會很大。」

此外，Peloton對塔特羅來說「價格過高」，他引用Wedbush的看法指出，這家運動器材公司的成長可能會在疫情後減速。如果該公司能夠擺脫「居家概念股」身分，並將其影響力擴展到其他領域，那麼就可以創造更多機會。

而針對L Brands，塔特羅認為，由該公司「高得離譜的債務和帳面價值為負值」來看，也「不必討論」。

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)同意塔特羅對Lululemon的看法，但對Peloton的看法更具建設性，「它們在基本面上肯定會有一場艱苦的戰鬥。」並補充說，根據delta變種病毒的狀態，該公司仍有享有一些利多。

他說，Peloton的技術面看來也很有希望，「它在早春初夏之際展開上升波段。要注意的是127元水平。」

他說，如果突破該水平，就會推高其200日移動均線，可能會吸引投資人。

Peloton 15日收在111.19元。

馬利說，「它不會是現在會買進的標的，但對於短期帽客來說，一旦突破127元，可能會讓人十分驚訝。」

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