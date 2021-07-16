紐約製造業指數 創新高

由紐約聯準會(Fed)編製的帝國製造業指數7月升至創紀錄的43，代表企業擴張與收縮企業之間的百分比差異。新訂單和出貨量激增，而就業指數上升8.3點至20.6，因有29.5%的公司表示將增聘勞工。未來6個月狀況的前瞻性指數也顯示招聘人數增加，讀數為43.9，較6月上升2.2點。

自駕車 Aurora 將借殼上市

開發自駕車軟硬體的新創公司Aurora將透過SPAC合併上市。該公司今年將與特殊目的收購公司Reinvent Technology Partners協議合併，合併後的公司將擁有25億元現金。Aurora將在那斯達克交易，股票代碼為AUR，估值為110億元。

Oatly被控假帳 股價不值10元

空頭交易員艾克斯勒(Ben Axler)表示，Oatly的股票價值不到每股10元，他稍早發布一份報告指控該公司從事不正當的會計作法，並在其永續聲明方面誤導投資者。Oatly股價下跌5.16%，但仍在每股19元左右，使該公司市值達115億元。該公於5月底掛牌上市，IPO價格為17元。

微軟 指以色列公司駭客黑手

微軟認為一家以色列公司是操作惡意軟體攻擊運作Windows操作系統PC的幕後黑手。這是微軟為減少網安事件而採取的最新步驟。微軟指稱銷售該軟體的組織為Sourgum，不過多倫多大學公民實驗室認為該公司是Candiru。Sourgum向政府機構銷售產品，然後政府機構可以在各種設備上發動駭客攻擊。

債券天王：美元注定完蛋

「債券天王」DoubleLine Capital CEO岡拉克(Jeffrey Gundlach)對美元提出可怕的長期評估，他認為美元「注定完蛋」，「美國的赤字規模、包括在新冠疫情爆發的貿易赤字和顯然爆表的預算赤字，即使不是今年，也顯示未來中期美元將大幅下跌。」