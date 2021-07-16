我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們

台增本土確診29例、4死 北市14例最多

財經簡訊

財經新聞組／整理

紐約製造業指數 創新高

由紐約聯準會(Fed)編製的帝國製造業指數7月升至創紀錄的43，代表企業擴張與收縮企業之間的百分比差異。新訂單和出貨量激增，而就業指數上升8.3點至20.6，因有29.5%的公司表示將增聘勞工。未來6個月狀況的前瞻性指數也顯示招聘人數增加，讀數為43.9，較6月上升2.2點。

自駕車Aurora 將借殼上市

開發自駕車軟硬體的新創公司Aurora將透過SPAC合併上市。該公司今年將與特殊目的收購公司Reinvent Technology Partners協議合併，合併後的公司將擁有25億元現金。Aurora將在那斯達克交易，股票代碼為AUR，估值為110億元。

Oatly被控假帳 股價不值10元

空頭交易員艾克斯勒(Ben Axler)表示，Oatly的股票價值不到每股10元，他稍早發布一份報告指控該公司從事不正當的會計作法，並在其永續聲明方面誤導投資者。Oatly股價下跌5.16%，但仍在每股19元左右，使該公司市值達115億元。該公於5月底掛牌上市，IPO價格為17元。

微軟指以色列公司駭客黑手

微軟認為一家以色列公司是操作惡意軟體攻擊運作Windows操作系統PC的幕後黑手。這是微軟為減少網安事件而採取的最新步驟。微軟指稱銷售該軟體的組織為Sourgum，不過多倫多大學公民實驗室認為該公司是Candiru。Sourgum向政府機構銷售產品，然後政府機構可以在各種設備上發動駭客攻擊。

債券天王：美元注定完蛋

「債券天王」DoubleLine Capital CEO岡拉克(Jeffrey Gundlach)對美元提出可怕的長期評估，他認為美元「注定完蛋」，「美國的赤字規模、包括在新冠疫情爆發的貿易赤字和顯然爆表的預算赤字，即使不是今年，也顯示未來中期美元將大幅下跌。」

指數 微軟 自駕車

上一則

台積電鬆口 赴日設晶圓廠

下一則

機能衣股 Lululemon最受青睞

延伸閱讀

微軟推Windows 365雲端服務 iPad、安卓手機都能用

微軟推Windows 365雲端服務 iPad、安卓手機都能用
財經簡訊

財經簡訊
財經簡訊

財經簡訊
變種威脅大 確診驟升 以色列8月開打輝瑞「第3劑」

變種威脅大 確診驟升 以色列8月開打輝瑞「第3劑」

熱門新聞

疫情下貨櫃船運市場亂象叢生、運價不斷飆漲，貨櫃輪運價走勢進入多空大亂鬥。。（路透）

貨櫃運價一路飆新高 多方：只求貨快到 業者皆願付錢

2021-07-09 20:13
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：晶片缺貨危機 川普難辭其咎

2021-07-09 07:23
美股財報季本周將由摩根大通等銀行股拉開序幕。(路透)

美股「逢報即買」鐵律 這次恐失靈

2021-07-11 16:17
記憶體大廠美光科技（Micron Technology）運用人工智慧優化公司現金管理。（本報系資料庫）

記憶體大廠美光 「AI優化」現金管理 已多賺數百萬美元

2021-07-09 02:02
停靠美國長堤港的貨輪正在卸載貨櫃。（路透）

拜登想壓？上海到洛杉磯貨櫃運費 年漲229%到近1萬美元

2021-07-09 01:13
三大股指9日同創歷史新高，由擔憂全球經濟成長趨緩而大跌的前一交易日反彈。美聯社

擔憂一掃而空 股指同創新高

2021-07-09 16:36

超人氣

更多 >
懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳

懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳
港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完

港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完
影／家中地下室詭異樓梯...他探地底9公尺景象 網嚇壞

影／家中地下室詭異樓梯...他探地底9公尺景象 網嚇壞
快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊

快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊
全家唯一沒打疫苗 24歲男子染疫病重需雙肺移植

全家唯一沒打疫苗 24歲男子染疫病重需雙肺移植