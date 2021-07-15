我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

「紅機」熱線擬重啟 減少誤判 美中領導人直接溝通

買不到很糟 買到假貨更糟 晶片荒下X光檢測機熱銷

編譯季晶晶／綜合外電
晶片荒下，山寨晶片增加，X光檢測機熱賣。示意圖。路透
晶片荒下，山寨晶片增加，X光檢測機熱賣。示意圖。路透

全球晶片短缺，不肖商人卻看到淘金機會。急需晶片的企業現在面臨以前沒想過的風險，他們可能被網路廣告打動，花大錢卻買到假貨，這使得檢測假晶片的X光機銷量激增。

華爾街日報報導，晶片荒下，全球企業不惜代價急尋半導體，導致了品管危機。總部位於紐約的BotFactory專門生產可製造電子零件的3D印表機，今年春天，該公司長達數周無法從平常合作的供應商採購到晶片，最終轉向了中國阿里巴巴集團全球速賣通平台上一個不知名的賣家。 到貨時就發現不對勁：外包裝用的是保鮮膜，而不是一般會用的防靜電護套。

BotFactory軟體工程師Andrew Ippoliti說：「當然啦，有一大堆完全不能用。」賣家後來人間蒸發。BotFactory向全球速賣通提出異議，獲得全額退款。

在記錄電子產品供應鏈不良行為的ERAI公司，副總裁Kristal Snider說，幾乎每天都有人投訴。40多國的買家通報各式透過電子傳播管道的詐騙案例。

騙徒通常是投機取巧。他們在搜索引擎刊登廣告引誘受害者，再引導到吹噓產品的網頁，收到匯款後便人間蒸發。ERAI標記了幾十個高風險網站，有許多是香港網站。

業界人士和專家表示，晶片詐騙案件往往被短報，因為受害企業不願公開承認上當，提告也很困難，尤其是跨國訴訟。

馬里蘭大學專研電子產品偽造品的研究人員Diganta Das說，對於造假或賣違禁品的人來說，被逮的機率不高，不足以嚇阻他們，定罪率也很低。

其實在晶片荒之前就有晶片山寨品，可能是很精細的複製品，或是將舊零件的外觀翻新。

英國經銷商Princeps Electronics營運總監Ian Walker說，今年要求進行昂貴精密測試的客戶需求，增加了3倍。但那需要專業工程師，某些情況下，顧客支付數萬美元只為了確認3美元晶片的真假。他說，「想用便宜有效的方法完全消除假貨風險，真的很難」。

加州Creative Electron公司的打假X光機售價高達9萬美元，可檢測晶片內部是否空心，或有電路不一致的問題，執行長Bill Cardoso說，過去一年的銷售增加1倍。

電子元件經銷商Astute Electronics營運副總裁Dane Reynolds表示，該公司很快會再購買第5台檢測機。因客戶檢測需求激增，該公司分析了更多零件，也發現更多問題零件。

晶片 檢測 詐騙

上一則

鮑爾：通膨將降溫 Fed持續寬鬆

下一則

越南擬對鋼胚課5%出口稅 盼抑制本國鋼價

延伸閱讀

金錢豹外逃3個月 1隻沒找回 杭州新規…猛獸擬植晶片

金錢豹外逃3個月 1隻沒找回 杭州新規…猛獸擬植晶片
蘋果創新高 英特爾跟不上

蘋果創新高 英特爾跟不上
中國科技股連日走跌 晶片族群跌幅最大

中國科技股連日走跌 晶片族群跌幅最大
台積電研發少不了它 比利時imec成了美中科技戰前線

台積電研發少不了它 比利時imec成了美中科技戰前線

熱門新聞

疫情下貨櫃船運市場亂象叢生、運價不斷飆漲，貨櫃輪運價走勢進入多空大亂鬥。。（路透）

貨櫃運價一路飆新高 多方：只求貨快到 業者皆願付錢

2021-07-09 20:13
經濟學家警告，有四個理由擔心西方國家正步向「非常猛烈的危機」，其中之一是貨幣供給額仍居高不下。路透

資深經濟學家：四理由把歐美推向危機

2021-07-07 14:08
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：晶片缺貨危機 川普難辭其咎

2021-07-09 07:23
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：美國經濟之晨來了 拜登功勞遠勝當年雷根

2021-07-07 19:28
滴滴出行App被中國監管勒令下架後，已有美國律所表示將發起集體告訴。(路透)

滴滴股價連挫3日 美3家律所將發動集體訴訟

2021-07-07 23:45
記憶體大廠美光科技（Micron Technology）運用人工智慧優化公司現金管理。（本報系資料庫）

記憶體大廠美光 「AI優化」現金管理 已多賺數百萬美元

2021-07-09 02:02

超人氣

更多 >
「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉

「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉
打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點
台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」
全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約
南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救

南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救