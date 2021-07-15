買不到很糟 買到假貨更糟 晶片荒下X光檢測機熱銷

晶片荒下，山寨晶片增加，X光檢測機熱賣。示意圖。路透

全球晶片 短缺，不肖商人卻看到淘金機會。急需晶片的企業現在面臨以前沒想過的風險，他們可能被網路廣告打動，花大錢卻買到假貨，這使得檢測 假晶片的X光機銷量激增。

華爾街日報報導，晶片荒下，全球企業不惜代價急尋半導體，導致了品管危機。總部位於紐約的BotFactory專門生產可製造電子零件的3D印表機，今年春天，該公司長達數周無法從平常合作的供應商採購到晶片，最終轉向了中國阿里巴巴集團全球速賣通平台上一個不知名的賣家。 到貨時就發現不對勁：外包裝用的是保鮮膜，而不是一般會用的防靜電護套。

BotFactory軟體工程師Andrew Ippoliti說：「當然啦，有一大堆完全不能用。」賣家後來人間蒸發。BotFactory向全球速賣通提出異議，獲得全額退款。

在記錄電子產品供應鏈不良行為的ERAI公司，副總裁Kristal Snider說，幾乎每天都有人投訴。40多國的買家通報各式透過電子傳播管道的詐騙 案例。

騙徒通常是投機取巧。他們在搜索引擎刊登廣告引誘受害者，再引導到吹噓產品的網頁，收到匯款後便人間蒸發。ERAI標記了幾十個高風險網站，有許多是香港網站。

業界人士和專家表示，晶片詐騙案件往往被短報，因為受害企業不願公開承認上當，提告也很困難，尤其是跨國訴訟。

馬里蘭大學專研電子產品偽造品的研究人員Diganta Das說，對於造假或賣違禁品的人來說，被逮的機率不高，不足以嚇阻他們，定罪率也很低。

其實在晶片荒之前就有晶片山寨品，可能是很精細的複製品，或是將舊零件的外觀翻新。

英國經銷商Princeps Electronics營運總監Ian Walker說，今年要求進行昂貴精密測試的客戶需求，增加了3倍。但那需要專業工程師，某些情況下，顧客支付數萬美元只為了確認3美元晶片的真假。他說，「想用便宜有效的方法完全消除假貨風險，真的很難」。

加州Creative Electron公司的打假X光機售價高達9萬美元，可檢測晶片內部是否空心，或有電路不一致的問題，執行長Bill Cardoso說，過去一年的銷售增加1倍。

電子元件經銷商Astute Electronics營運副總裁Dane Reynolds表示，該公司很快會再購買第5台檢測機。因客戶檢測需求激增，該公司分析了更多零件，也發現更多問題零件。