鮑爾：通膨將降溫 Fed持續寬鬆

鮑爾明言Fed政策暫不更動。（路透）

聯準會(Fed)主席鮑爾 (Jerome Powell)14日表示，除非經濟進一步改善，否則Fed不會改變其超級寬鬆貨幣政策。

他在為眾議院金融服務委員會準備的書面證詞中指出，當前經濟情況有所改善，但勞動市場仍遠低於新冠疫情前水平。

他指出，Fed在實現充分就業 和穩定物價方面距「取得進一步實質性進展」的標準仍然「很遙遠」。他承認，Fed官員已經開始談論降低資產購買的速度。

在通膨方面，鮑爾表示，它「已顯著上升，但在放緩前可能會在未來幾個月繼續保持高點」。

但他堅持他一再提到的信念，即當前通膨走升只是暫時性的，隨著情況恢復正常將會降溫。他強調，目前的物價壓力很大一部分來自像是二手車這類少數暫時性因素。

眾議院委員會多名議員就當前的通膨趨勢向他質詢。

鮑爾在回答賓州共和黨眾議員迪恩(Madeleine Dean)時表示，「這種情形都源自同一個原因，也就是晶片短缺。由於各種原因，需求也非常高。」「這只是一場高需求低供應的完美風暴，它一定會過去。除非我們認為美國會出現許多年的二手車短缺，否則就應該將其視為暫時的。我們非常肯定是如此。」

在聽證會上，鮑爾被要求解釋「進一步實質性進展」是什麼意思，鮑爾說，以就業而言「這是個很難準確說明的事情」。

他說，「這的確是個非常廣泛的問題。」他表示，Fed在考慮收緊政策之前「將提供大量證明」。

市場一直關注Fed的說法，以了解何時開始縮減每月至少1200億元的債券購買規模，同時將利率 保持在接近零的水平。

鮑爾指出，這兩項政策措施「加上我們對利率和資產負債表的強力指導，將確保貨幣政策將繼續為經濟提供強有力的支持，直到經濟完成復甦。」