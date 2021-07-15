蘋果創新高 英特爾跟不上

蘋果 股價本周創下歷史新高，但它旗下供應商股價卻因運氣不佳而下跌。美光、Cirrus Logic、英特爾、高通和康寧最近都距52周高點下跌超過10%。

Chantico Global創始人兼CEO、Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)提到困擾蘋果供應商的持應鏈問題，「供應商真的很難跟上提供蘋果產品的物流。」她並補充說「受創最重的是英特爾。」

儘管英特爾一直面對產能問題，但桑契斯仍看好該公司值得長期投資。她指出，英特爾CEO 蓋辛格(Pat Gelsinger)於3月宣布將斥資200億元在亞利桑納州新建兩家晶片 工廠，「他其實是說，『嘿，新的英特爾回來了，我們正重新投資。』」

她說，「它的預期本益比為12倍，而產業平均本益比為23倍。」「現在它很便宜。」

TradingAnalysis.com創始人戈登(Todd Gordon)提出另一個選擇，「蘋果正在擺脫英特爾。」「即使重新調整方向，英特爾的日子也會越來越難過。」

他說，蘋果與台積電 合作設計新晶片以與英特爾競爭，去年11月發布先進M1晶片和據傳今年下半年到貨的M2晶片。而且台積電還使用最先進的5奈米晶片工藝，「讓其他製造商在後方努力追趕。」

由於台積電提供蘋果史上功能最強大的晶片，戈登看好該股，尤其是其技術線型相對於蘋果表現更出色。

他說：「從疫情低點開始至今，台積電上漲了183%，而蘋果僅上漲140%。」「如果它能站上125元，我會考慮買進台積電。」

台積電14日收報124.39元，上漲0.37%。蘋果飆升2.41%，再創歷史新高。