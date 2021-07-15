推特限時動態 下月取消

推特(Twitter)宣布將在8月3日停止其Fleets功能。這是該公司去年11月才推出的新功能，以與Snapchat和Instagram提供的限時動態(Story)功能競爭。推特於6月宣布開始在Fleets內部測試廣告，原期待有助藉由貼文獲利，但未如預期。

PPI年增7.3% 連創新高

6月批發物價指數(PPI)較上月上漲1%，年增7.3%，超過預期，連續第二個月創下2010年以來新紀錄，成為另一個顯示通貨膨脹步伐高於預期的證明。剔除波動性的食品和能源及貿易的核心PPI上揚0.5%，符合預期。6月PPI漲幅中有20%來自汽車和零件10.5%的漲幅；同時，占70%增幅的貿易服務上揚2.1%。

火燒車 GM 召回Bolt電動車

在兩輛車失火後，通用汽車(GM)最近召回2017-2019年份Bolt電動車，提醒車主不要將這款電動車停在室內或在無人看管之整夜充電。GM全球召回近6萬9000輛Bolt電動車，以回應去年11月由國家公路交通管理局(NHTSA)的要求。GM在今年初宣布對這款車型進行維修。

達美：變種病毒 不影響訂位

達美航空CEO巴斯蒂安(Ed Bastian)表示，具高度傳染性的delta新冠變種病毒並未影響該公司的訂位，「根本看不出這個變種病毒的任何影響。」但由未來60至90天的訂位情況來看，夏季和未來的旅遊預訂仍然強勁。國內度假旅遊即使不超過、起碼也達到疫情之前2019年的水平。

美航估虧損減少 股價上揚

美國航空預測第2季營收較高於預期，虧損減少，股價上漲。該公司表示，預計第2季將實現「少量」稅前獲利；截至6月30日止當季業績可能會在淨虧損3500萬元到淨獲利2500萬元之間。不包括特殊項目，預計淨虧損高達12億元，調整後每股獲利在1.67元至1.76元

間，優於分析師估計的每股2.44元。

新一代iPhone 傳增產20%

《彭博》報導，蘋果已要求供應商將其下一代iPhone產量提高20%。蘋果認為去年5G帶動的「超級周期」，在2020年生產了7500萬支設備，現在則要求供應商生產上看9000萬支。但報導指出，實際生產數量可能會比目標少數百萬支。