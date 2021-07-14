通膨率驚人 市場處之泰然 全因二手車價格占了1/3

二手車大漲，扭曲了CPI讀數。（路透）

消費者物價出現近13年來最大單月漲幅，有些人可能馬上作出結論：白熱化的美國 經濟即將面臨通膨失控。

但事實上，2021年6月消費者物價指數 (CPI)的飆升可能不會引起恐慌。因為整體物價上漲的一個重要原因是來自編製指數中一個獨立領域出現驚人的漲幅：二手車 價格。

Harris Financial Group執行合夥人考克斯(Jamie Cox)表示，「當然，綜合CPI數據看來十分具衝擊性；然而，一旦了解到其漲幅有三分之一來自二手車價格，那麼就會更清楚認知到CPI只會是短暫上升。」

勞工部發布2021年6月CPI報告，消費者物價同比增加5.4%，為2008年8月以來最大漲幅。剔除波動的食品和能源之後的核心CPI上漲4.5%，是1991年9月以來最大漲幅。

近幾個月來，金融市場對物價上漲以及是否會促使聯準會(Fed)採取行動持謹慎態度，但13日似乎對通膨報告保持冷靜。股指小幅下跌，10年期美國國債殖利率先跌後升，不像應有的預期反應。

最近幾個月通貨膨脹率上升是由於大量被壓抑的需求與有限的商品和服務供應之間的大幅落差，而成千上萬希望能在2021年出門旅遊的美國人更推高了原油和汽油以及機票價格。對旅行和駕車出遊的渴望也助長對二手車的歷史性需求。

BMO Capital Markets美國利率策略主管林根(Ian Lyngen)支持考克斯的看法。他指出，二手車和卡車的價格月增率逾10%，較去年同月上漲約45%，是史上最大單月增幅。這些數字雖然令人印象深刻，但與其說它反映所有產業價格普遍上漲，不如說只是個被扭曲的異常值。

林根寫道，6月該類指數「過去3個月的月增率分別為10.0%、7.3%和現在的10.5%」。「總體而言，疫情期間特定通膨大漲情形將繼續存在，即使未來再出現強於預期的通膨數據，大家還是只會討論這種『暫時性』問題。」