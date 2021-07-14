百事可樂、Conagra 將漲價反映成本

百事可樂和Conagra Brands表示，隨著通膨加速，它們打算將升高的投入成本轉嫁給客戶。

勞工部 報告，6月消費者物價指數(CPI)同比上漲5.4%，是2008年8月以來最大單月漲幅。食品價格上漲0.8%。

聯準會(Fed)目前的看法是這些通膨壓力只是「暫時的」，儘管紐約Fed發現消費者有不同的預期。也許那是因為他們很快就會感受到Conagra旗下Slim Jim肉乾和Orville Redenbacher爆米花等產品的售價上揚。

Conagra CEO康納利(Sean Connolly)在財報聲明中表示，該公司已更新其現有方案以應對更高的投入成本。他解釋，截至5月30日的第4財季通膨加速，導致該公司預計成本比2月底的第3財季成本高得多。

康納利說：「雖然我們對上季初步業務感到滿意，但在遭到更高成本的打擊和開始受惠採取調價行動之間，會有一段時間落差。」

預計這個落差將影響Conagra未來6個月的業績，因此該公司調降2022財年預測，因而打擊了Conagra股價 。雖然該公司上季財報營收和獲利優於預期，但股價仍下跌逾4%。該股今年來下跌5%，市值降至165億元。

百事可樂的一些原料、運費和勞動成本也有所上升。在財報電話會議中，CEO拉瓜塔(Ramon Laguarta)告訴分析師，該公司將透過提高價格和提高生產力來應對更高的成本。財務長強斯頓(Hugh Johnston)表示，百事可樂預計將在勞動節後繼續漲價。

在該公司第2季收益低於華爾街預期後，百事可樂股價上漲逾2%，創下歷史新高。隨著消費者重返餐廳和電影院 ，該公司也調升財測。該股今年來上漲3%，市值達到2120億元。幾乎是Conagra估值的13倍。