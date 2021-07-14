我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診17例、6死 北市10例最多

反亞裔歧視 加州1.6億預算案 紐森簽署

CPI壓過財報 道指跌逾百點

財經新聞組╱綜合報導

道瓊工業平均指數從高點回落，因為高於預期的通膨報告掩蓋了第2季財報季的強勁開局。

道指下跌107.19點或0.31%收3萬4888.79點。史坦普500指數在盤中觸及新高紀錄後收低15.42點或0.35%至4369.21點。那斯達克綜合指數也從另一個盤中紀錄小幅回落55.59點或0.38%至1萬4677.65點。

10年期美國國債殖利率上漲約5個基點或0.05個百分點，並因對最新通膨數據的滯後反應而站上1.4%的水平。

勞工部報告，6月通膨率以近13年來的最快速度上升。6月居民消費物價指數(CPI)同比上漲5.4%；接受《道瓊》調查的經濟學者預計上漲5%。不包括食品和能源的核心CPI上漲4.5%，是1991年9月以來最大漲幅，遠高於預期的3.8%。

即使第2季獲利119億元或每股3.78美元，超過分析師估計的3.21元，摩根大通股價仍下跌。

高盛第2季每股獲利15.02元，高於分析師預期的每股10.24元，股價也小幅走低。該行第2季投行收入創史上次佳，因為上季華爾街出現IPO熱潮。

百事可樂上漲2.31%，該公司在餐廳需求回升推動下，第2季獲利和營收超出預期。

與此同時，波音下跌4.23%，打壓道指走勢。該飛機製造商在發現新缺陷後減產787 Dreamliner。

指數 股價 道瓊

上一則

中電動車公司 拜騰汽車恐將破產

下一則

紫光還債擬賣股77.7億美元 阿里有興趣

延伸閱讀

道指近35000點 史指那指創新高

道指近35000點 史指那指創新高
美科技股強勢 料下半年有撐

美科技股強勢 料下半年有撐
美股逢報即買鐵律恐失靈

美股逢報即買鐵律恐失靈
美股三大指數同創新高 有財報季助威再創巔峰輕而易舉

美股三大指數同創新高 有財報季助威再創巔峰輕而易舉

熱門新聞

亞馬遜創辦人貝佐斯。（美聯社）

貝佐斯身價飆新高 因五角大廈取消微軟100億美元合約

2021-07-06 20:45
疫情下貨櫃船運市場亂象叢生、運價不斷飆漲，貨櫃輪運價走勢進入多空大亂鬥。。（路透）

貨櫃運價一路飆新高 多方：只求貨快到 業者皆願付錢

2021-07-09 20:13
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：美國經濟之晨來了 拜登功勞遠勝當年雷根

2021-07-07 19:28
經濟學家警告，有四個理由擔心西方國家正步向「非常猛烈的危機」，其中之一是貨幣供給額仍居高不下。路透

資深經濟學家：四理由把歐美推向危機

2021-07-07 14:08
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：晶片缺貨危機 川普難辭其咎

2021-07-09 07:23
滴滴出行App被中國監管勒令下架後，已有美國律所表示將發起集體告訴。(路透)

滴滴股價連挫3日 美3家律所將發動集體訴訟

2021-07-07 23:45

超人氣

更多 >
把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了
美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大

美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大
家常煎蛋「加這1料」變超好吃 網友驚：從沒看過

家常煎蛋「加這1料」變超好吃 網友驚：從沒看過
傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁

傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁