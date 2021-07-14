CPI壓過財報 道指跌逾百點

道瓊 工業平均指數 從高點回落，因為高於預期的通膨報告掩蓋了第2季財報季的強勁開局。

道指下跌107.19點或0.31%收3萬4888.79點。史坦普500指數在盤中觸及新高紀錄後收低15.42點或0.35%至4369.21點。那斯達克綜合指數也從另一個盤中紀錄小幅回落55.59點或0.38%至1萬4677.65點。

10年期美國國債殖利率上漲約5個基點或0.05個百分點，並因對最新通膨數據的滯後反應而站上1.4%的水平。

勞工部報告，6月通膨率以近13年來的最快速度上升。6月居民消費物價指數(CPI)同比上漲5.4%；接受《道瓊》調查的經濟學者預計上漲5%。不包括食品和能源的核心CPI上漲4.5%，是1991年9月以來最大漲幅，遠高於預期的3.8%。

即使第2季獲利119億元或每股3.78美元，超過分析師估計的3.21元，摩根大通股價 仍下跌。

高盛第2季每股獲利15.02元，高於分析師預期的每股10.24元，股價也小幅走低。該行第2季投行收入創史上次佳，因為上季華爾街出現IPO熱潮。

百事可樂上漲2.31%，該公司在餐廳需求回升推動下，第2季獲利和營收超出預期。

與此同時，波音下跌4.23%，打壓道指走勢。該飛機製造商在發現新缺陷後減產787 Dreamliner。