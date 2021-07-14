未能重回高點 Netfilx宜觀望

Netflix 是FAANG股票 中唯一一支最近沒有創下歷史新高的成分股。雖然其他FAANG股票如臉書、亞馬遜、蘋果和Alphabet本月創下歷史新高，但Netflix股價仍比1月的高點低8%。

不過，摩根大通仍然看好這支個股，該行分析師在Netflix 20日公布財報前重申看漲觀點，指出第2季數據正面，在今年底前推出的內容令人印象深刻。

不過，Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)並不看好該股會趕上其他同行。

他說，「無論是FAANG股票、高成長的大型科技股或是媒體類股，最好是將資金投入其他選擇，無論是蘋果、亞馬遜還是迪士尼都好。」「因為Netflix在過去一年的走勢幾乎沒有方向。」

沃德說，「過去12個月它就只是維持震盪，死氣沉沉，在一個區間內來回波動。至於可以觀察的價位，只要該股維持在520元支撐位以上就可以算是正面；但如果想要長期投資 的話，它只要不升破545元的阻力位，也可以進場投資。」

Netflix 13日上漲0.63%至每股540.68元。

Rockefeller Capital旗下Vios Advisors總經理巴皮斯(Michael Bapis)也正在密切關注這些串流媒體類股中的個股支出情形。

他說，「我們心中最大的問題是未來支出。要有競爭力就必須要有好的內容，但這會很昂貴，不過客戶體驗的質量畢竟是最有意義的。」

與沃德一樣，巴皮斯對Netflix等股票也建議暫處觀望狀態，「我們認為針對這類股票目前最好是在場邊觀望。因為截至目前為止，它在2020年已上漲得相當多而且快速，該類股已經出現一些修正。」