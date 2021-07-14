6月CPI年增5.4% 近13年新高

勞工部表示，由於二手車成本激增以及食品和能源價格上漲，6月消費者物價指數(CPI)較上年同期上漲5.4%，為2008年8月以來最大漲幅；接受《道瓊》調查的經濟學者預期上漲5%。剔除波動的食品和能源價格的核心CPI上漲4.5%，為1991年9月以來最大漲幅，遠高於預期的3.8%。

蘋果推99元MagSafe充電組

蘋果推出一款可貼在iPhone 12背面的電池組，以提供額外的續航時間。這組MagSafe電池組售價99元，有白色選擇。現在開始接受預訂，下周開始出貨。它以5瓦功率為手機 充電，與傳統方形豆腐頭大致相同，但比普通MagSafe充電器的15瓦要慢。

Panda Express推Beyond菜品

Panda Express宣布將自7月26日起在紐約市和南加州部分分店限時推出以Beyond Meat製作的陳皮雞(Orange Chicken)，成為第一家在菜單上提供Beyond Meat服務的亞洲餐廳。這道菜名為Beyond式原創陳皮雞，搭配Beyond的植物性雞肉和Panda Express的招牌橙汁。

發現缺陷 波音調降787交機率

波音公司削減尚未交機的787夢幻機的交機目標，並表示在這款寬體噴氣飛機上發現新的缺陷後，將暫時降低生產率。波音表示，其成品交機率將降至50%以下。由於聯邦航空管理局(FAA)重新審查了評估飛機的方法，並表示，在波音已製造但未交機的某些787夢幻機「機頭附近」檢測到新問題。

萬事達卡 Verizon合作5G支付

萬事達卡和Verizon宣布建立合作夥伴關係，為消費者和中小企業提供5G非接觸式支付，希望到2023年藉此獲得一些創新。這項合作意在讓企業能夠使用新興支付技術將智慧手機變成收銀機，將手表等可穿戴設備變成支付設備，並促進類似於Amazon Go商店的非接觸式零售。

谷歌 因新聞使用權遭罰5億歐元

谷歌被法國競爭監管機構罰款5億歐元（5.93億美元），原因是其未能遵守與新聞出版商就其內容的使用進行公平交易的命令。法國競爭管理局表示，谷歌違反了2020年4月的一項裁決，該裁決命令該公司與出版商和新聞機構就任何受版權保護內容的再利用「真誠地」談判授權協議。