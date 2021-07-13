供應增、利率低 專家：許多買家等更多更好房屋上市

購屋族壓力減輕不少。（歐新社）

一年多來，房市一直是賣家天下，但風向可能開始改變了。

強勁的需求和創紀錄的低供應開始緩解，房貸利率 從近期高點回落。雖然房價 仍在飆升，但這些新的市場動態可能會抵銷這些漲幅。

根據Redfin數據，截至7月4日的4周內，新屋上市量較一年前同期增加4%，比2019年同期增加3%。這是新供應量首次超過疫情 前水平。

活躍掛牌數仍較一年前下降32%，但這其實是2月初以來最小年度降幅；比3月初的2021年低點上漲8%。

Redfin首席經濟學者費爾韋瑟(Daryl Fairweather)表示：「許多買家已經退出房市，等待更多更好的房屋上市。」「買家不像年初那樣急迫。他們不會因價格上漲就競標，因為標價已經上漲並趨穩。」

房利美6月住房信心調查發現，64%受訪者認為現在不適合買房，高於5月的56%。在賣屋方面，77%受訪者表示現在是賣屋好時機，高於5月的67%。

接種疫苗以及不斷增加的庫存提振買家信心，更不用說賣家現在可用更高價出售。6月有55%的房屋以高於掛牌價價格售出，高於前一年的27%。

CoreLogic的數據顯示，與2020年5月相比，5月房價上漲15.4%。然而CoreLogic經濟學者預計，到2022年5月，房價將上漲3.4%，因為負擔能力挑戰打擊部分買家並導致房價增幅放緩。

房貸利率雖然處於歷史低點，但最近一直在大幅震盪，年初創下歷史新低，但隨後在3月底飆升。上周再次回落，雖然預計將長期緩慢上漲，但似乎不必再擔心它會再次飆升。

消費者也對經濟和自我個人財富感覺更好。這可能會激勵那些有能力負擔新房但目前仍選擇租屋的買家。

房利美首席經濟學者鄧肯(Doug Duncan)表示，「即使購屋條件不足，但預計住房需求將在今年底前保持偏高水平。」