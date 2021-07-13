兒童稅收抵免 有利零售業

雜貨店、大型零售商 甚至汽車修理廠的營業額未來幾個月可能會明顯增加，因為全新的現金開支再現：直接匯入父母和看護者銀行帳戶的每月撥付款。

從15日開始，每個有小孩的家庭將收到政府的補助款。作為「美國救援法案」(American Rescue Plan)的一環，透過強化兒童稅收抵免以對抗貧困。然而對零售商來說，它們也被視為另一種紓困 措施，鼓勵人們購買食品、學習用品、衣服，甚至修車。

聖母大學經濟學教授沙利文(Jim Sullivan)說，「這對沃爾瑪和雜貨店來說是一件好事。」他正在研究新冠病毒疫情對生活貧困者的影響，「鎖定中低收入 家庭的零售業者可能會從中受益。」

這筆款項將是政府資助的最新現金補助。包括沃爾瑪和百思買在內的零售商表示，在消費者收到紓困支票後，支出也出現成長。

瑞銀零售分析師拉塞(Michael Lasser)表示：「這將填補一些其他補助不再發放的空白。繼續支持消費者支出。」

兒童稅收抵免可以追溯到1990年代後期，但如今法律做出一些明顯影響消費者支出的變化：家庭中每個孩子可獲更多錢。低收入家庭將獲得補助，即使其應稅收入很少或沒有。而且政府會提前支付半數金錢，而不是把它計入整個家庭的退稅中。

每名6至17歲的兒童，稅收抵免將從2000元增至3000元，6歲以下兒童將增至3600元。如果夫婦合併收入達到15萬元或單親收入達到11萬2500元，都可獲得全額退款。超過該金額的補助將會逐步取消，但即使是那些獲得較少補助的人也會收到預付款。

獲得全額退款的家庭每月每個小孩可收到250元或300元補助款。國稅局統計，大約有3900萬個家庭將自7月起收到補助，涵蓋90%的兒童。支付款將持續到12月。