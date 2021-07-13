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道指近35000點 史指那指創新高

財經新聞組／綜合報導

道瓊工業平均指數收盤接近3萬5000點，因為投資人對本周展開的第2季財報季更趨樂觀。

道指升126.02點或0.36%至3萬4996.18點。史坦普500指數上漲15.08點或0.35%至4384.62點，同樣創下收盤紀錄。那斯達克綜合指數上漲31.32點或0.21%收1萬4733.24點，同創收盤新高。史指今年來總漲幅超過16%。

在第2季財報開始之前，投資人顯得謹慎樂觀。摩根大通和高盛將在13日盤前首批發布財報的大公司之一。這兩支股票均走高，金融類股領漲史指。

根據FactSet收集的估計，第2季獲利預計將較一年前疫情期間飆升超過64%。如果企業實現這些預期，這將是2009年最後一季走出金融危機之後最大成長率。

與疫情經濟復甦相關的個股略有走弱，嘉年華和奇異電氣(GE)走低。與此同時，科技股表現強勁，特斯拉和輝達走高。

《黑寡婦》上周末票房達到8000萬元，推升迪士尼股價，這是疫情期間上映的所有電影中最高票房。這部電影在Disney+上的銷售獲得6000萬元的額外收入。

美國商銀、花旗集團、富國銀行、達美航空和貝萊德14日發布財報，摩根史坦利、Truist和UnitedHealth定15日公布業績。

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