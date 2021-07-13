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完全接種不過半 州民染疫多2倍…5熱點州病歿恐劇增

台本土確診增28例、6死 滿18歲可登記疫苗

財經簡訊

財經新聞組／整理

紐約Fed：1年膨通預期8年新高

紐約聯準會(Fed)調查發現，即使Fed保證當前通膨壓力不會長期持續，但消費者有不同看法。6月消費者預期調查顯示，未來12個月的通膨預期中值躍升至4.8%，較5月上升0.8個百分點，為溯自2013年來的歷史最高值。雖然未來3年前景保持3.6%不變，但仍遠高於Fed認為有利經濟成長的2%水平。

微軟收購網安新創公司RiskIQ

微軟已同意以未公開條款收購2009年成立的網安新創公司RiskIQ，以協助擴大其安全業務，該類業務的成長速度快於其他部門。微軟在1月表示，它在過去12個月中安全收入超過100億元，年增率超過40%。《彭博》上周報導，微軟收購價格超過5億元。

AMC股價飆漲有利Imax業務

Imax CEO蓋爾方德(Richard Gelfond)表示，AMC Entertainment的股價飆升有利Imax業務。Imax在84個國家和地區擁有「類資產」業務，沒有房地產或淨債務，使其成為與AMC「完全不同的公司」。今年來AMC股價飆升約2000%。上周末漫威新片「黑寡婦」上映，Imax藉此賺進1200萬元。

Nordstrom收購Asos品牌股權

Nordstrom已收購英國網路時裝公司Asos旗下4個服裝品牌的少數股權，包括Topshop、Topman、Miss Selfridge和運動服品牌HIIT，這些品牌主要針對20多歲的年輕消費者。交易財務條款沒有披露。Asos仍保有Topshop品牌的營運和創意控制權，但Nordstrom將擁有北美獨家零售權。

收購SolarCity 馬斯克出庭辯護

特斯拉CEO馬斯克12日出庭為以26億元收購SolarCity案的角色辯護，指稱對這筆交易沒有任何壓力。訴訟原告股東在2016年以這椿交易等於對SolarCity救助為由，起訴馬斯克及其董事會成員。特斯拉董事會成員在2020年底以6000萬元和解，但馬斯克選擇上法院回應。

維珍銀河發行新股 股價大跌

商業航太公司維珍銀河(Virgin Galactic)創始人布蘭森爵士(Sir Richard Branson)雖然成功太空飛行，但該公司申請出售高達5億元的普通股，股價卻大幅下跌。股票代碼SPCE的維珍銀河在向證券交易委員會(SEC)提交售票通知後下跌17.38%。由於波動過大，早盤一度短暫停止交易。

股價 馬斯克 微軟

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