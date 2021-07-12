疫情助攻 「周工4日」指日可待

一周工作是否該由五天減為四天？此番討論由來已久，去年3月全美爆發新冠疫情 ，似乎為「周工四日」論點注入新活力。

經歷冗長疫情後，員工紛紛表示倦怠，即便疫情紓緩，許多人拒絕重返辦公室，迫使雇主重新思考工作場所的靈活性。

對於紐約 募資平台Kickstarter公司來說，因應之道是每周工作減為四天，明年試行，屆時，工時減少，員工薪資不變，其理念是，四個工作天裡，外來干擾減少，工作更專注。

Kickstarter執行長哈森（Aziz Hasan）深信這會讓團隊變得更強大。他說，假如把所有時間和注意力集中在這四天內，從專業角度看，是否對所關注的事情產生更有效的影響、進而讓個人視野號更開闊？

繼Kickstarter之後，推動周工四日的非營利機構4 Day Week Global聯合創辦人巴恩斯（Andrew Barnes）希望更多公司跟進。

巴恩斯讀了一篇文章提到員工每天僅幾小時真正有生產力， 2018年便在他位於紐西蘭的遺囑、信託和遺產管理公司Perpetual Guardian試行周工四日。他很快發現，員工更快樂，生產力也提高，能夠在更短時間內完成至少等量工作；公司獲利、收入增加，員工離職率下降。

之後，巴恩斯與夥伴洛克哈特（Charlotte Lockhart）共創4 Day Week Global，不斷宣傳周工四日的好處。2019 年，微軟日本 分公司試行後稱，生產力提高40%，部分原因是將會議時間限制在30 分鐘。

這兩人最近發起新活動，希望吸引更多公司跟進。

巴恩斯說，疫情過後，大家顯然重新思考工作模式；洛克哈特說，後疫情時代裡，周工四天可能會增加招聘優勢。

根據英國亨利商學院（Henley Business School）2019年報告，63%企業表示周工四日更容易吸引並留住人才，而每周工作四天的員工當中，78%較快樂、壓力較小。

波士頓學院（Boston College）社會學教授肖爾（Juliet B. Schor）認為，在疫情帶來的文化轉變下，周工四日將越來越受歡迎。

肖爾認為，周工四日將會適用中產階級工人，他們很多人疫情期間有規律薪資，但不得不在工作和照顧孩子或老人之間取得平衡；這樣的工作型態將從這群人開始拓展開。

有些美國公司已制定或正試行周工四日，例如紐約社群媒體軟體公司Buffer和費城軟體公司Wildbit；但迄今尚未被全國性大公司接受。

放眼全球，有些政府也開始嘗試。例如，日本最近提議企業讓員工每周工作四天，西班牙也嘗試；肖爾說，愛爾蘭明年1月將啟動四天工作周，她預測，這種模式會在歐洲盛行。

不過，瑞典曾嘗試將老年護理機構工時從每天8小時減少到6小時，結果必須額外雇人，成本增加，此一模式2017 年告終；法國號稱每周工作35小時，但據報導，工人實際工時不止於此。

哈森認為，公司經營成果是衡量周工四日成敗最有價值的衡量依據。

而在冰島，長期進行縮短工作天數的試驗堪稱「壓倒性成功」，該國絕大多數工人已簽訂縮短工時的合約。

一份分析試驗影響的報告稱，截至2021年6月，冰島19萬6700名員工當中約17萬200名工會成員已獲較短工時合約。

這份由智庫Autonomy和冰島研究組織Association for Sustainability and Democracy（Alda）發表的報告顯示， 86%工人如今可選擇簽訂更短工時合約，或者採行新機制談判更短工時。

冰島在2015至2019年間進行兩次大規模試驗，將許多人的每周工時從40小時減少到35、36小時，工資未減。這些試驗由冰島首都雷克雅維克議會和全國性政府機構發起，涵蓋2500名工人。

試驗參與者包括朝九晚五工人以及非標準輪班工人，在辦公室、幼兒園、社會服務供應者和醫院等工作場所進行。

試行結束後，冰島工會及其聯合會確保全國數萬名會員工時自此永遠減少。

Autonomy和Alda分析發現，減少工時可保持或提高生產力。

Autonomy研究主管 斯特朗（Will Stronge）說，這項全球最大規模的公部門縮短工作日試驗取得壓倒性成功，顯示公部門成為縮短工時先驅的時機已成熟，他國政府可借鏡。

調查結果顯示，工人幸福感、工作與生活的平衡都改善；此外，試驗開始後，男性承擔更多家務責任，有助於減輕家中壓力。