美股三大指數同創新高 有財報季助威再創巔峰輕而易舉

台積電營收亮眼，為創新高的美股錦上添花。路透

美國 三大指數 周五同創新高，一舉擺脫前一個交易日Delta變種病毒蔓延和美國公債殖利率走低的陰霾。投資 人看好企業下周起陸續公布的第2季財報將繳出亮眼的成績，美股可以輕而易舉再創新高。

道瓊工業指數周五大漲448.23點，史坦普500指數和那斯達克綜合指數各漲1.1%和1%，不少投資人趁周四大跌逢低進場，最後周線免於收黑，三大指數得以連漲三周。儘管美國總統拜登簽署限制行業集中化的行政命令，股市買氣依舊不退。

台積電ADR勁2.3%，激勵費城半導體指數大漲1.7%。台積電6月營收創下歷史單月新高，可見需求和定價能力均強。花旗集團看好台積電營收動能持續到今年底。

美國10年期公債殖利率周五收在1.354%，低於上周的1.434%，且周四跌到2月 18日以來最低的1.287%。從債券走勢來看，美債投資人對美國經濟復甦的看法比美股保守。

不過，不少分析師認為，就算美國經濟成長已到頂，未必表示美股多頭走勢即將劃下句點。

Ally投資公司資深投資策略師博斯特（Callie Bost）說：「第2季會像經濟成長一樣完美，未來獲利增幅或許會放慢，但分析師仍認為未來兩季會有二位數成長，重要的是，不要光因為經濟最強成長已過，就對市場失去信心。」

Northwestern共同財富管理公司基金經理人史塔基（Matt）則提醒：「一旦過了經濟成長和獲利成長的高峰，股市波動會更高。」

下周照例由金融業為財報季揭幕，周二由摩根大通和高盛率先打頭陣。據路孚特（Refinitiv）調查，史坦普500指數企業第2季獲利料由去年同期疫情深淵大幅成長65%。