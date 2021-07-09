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貨櫃運價一路飆新高 多方：只求貨快到 業者皆願付錢

記者黃淑惠／台北報導
疫情下貨櫃船運市場亂象叢生、運價不斷飆漲，貨櫃輪運價走勢進入多空大亂鬥。。（路透）
疫情下貨櫃船運市場亂象叢生、運價不斷飆漲，貨櫃輪運價走勢進入多空大亂鬥。。（路透）

疫情下貨櫃船運市場亂象叢生、運價不斷飆漲，貨櫃輪運價走勢進入多空大亂鬥。 媒體報導拜登政府計畫發布行政命令，解決海運和貨運鐵路市場價格居高不下的問題。

持多方論述認為，最新一周遠東-美東、美西運價續創新高，最主要是市場需求強勁到業者都願意付錢，只求貨快點到港。

不過空方認為，受到貨櫃海運運價飆漲，全球海運已組成三大聯盟，控制超過80%市場，導致跟當地許多鐵路線路一起壟斷，外電報導美國總統拜登計劃發布行政命令，指示聯邦機構採取措施，解決海運和貨運鐵路市場的產業整合問題，保護美國出口商免受成本攀升之苦。

網路昨天出現各種多空論戰，看多民眾認為，貨櫃輪出現新麻煩，加拿大最大港、北美第四大港溫哥華港，因部分聯外鐵路被上周利頓（Lytton）野火摧毀，導致貨櫃進出口受到延遲，傳出最大航商馬士基（Maersk）已向客戶表示，溫哥華港壅塞狀況至少影響一周。

也有人對此事分析，隨運價狂飆，去年中國水運局就曾經關切過運價變化，當時還傳出強勢要求中遠集團、東方海外等中國航商凍漲運價，這個策略一出，急著要出口的貨主都願意加價只求貨快點送到客戶手中，出現SCFI指數報價不漲，但各種名目附加費萬箭齊發，且運價漲勢還擴散至其他航線。

美國FMC、歐盟地區也都曾調查過，海運業者也完整表達市場概況，發現所有航商船舶盡出，各家業者也證明能開出的加班船全部開出，連原本以區域航線為主的業者都紛紛加入，像台灣的萬海今年開始大量投入遠東-北美市場，美國也有一家Matson船公司重返遠東-北美布局，最終的結論就是運價飆漲來自市場需求太急、太龐大。

市場人士指出，這波海運運價大漲，除需求量大，疫情造成海運市場狀況不斷，去年各港口碼頭工人到港率太低，到今年3月下旬長賜輪在蘇伊士運河擱淺、5月中國鹽田港因工人染疫導致港口作業塞港，在供需吃緊及塞港持續下，貨櫃運價走揚；何況近日又加入溫哥華港無法順利卸貨等因素，全球運價要走跌不易。

根據昨（9）日公布最新一期SCFI貨櫃運價指數達3,932.35點，較前一周3,905.14點上漲27.21點，漲幅0.69%，持續創新高；除遠東到美東、遠東到地中海運價續創新高，遠東到美西運價也加入創新高行列，此次遠洋線運價除遠東到歐洲較前一周微幅下跌0.6%外，其餘遠洋線運價都上漲。

美國 中國 拜登

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