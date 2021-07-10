財報季將至 估將續創佳績 工業類股料帶頭繼續向上衝

銀行股向來是財報季先鋒。（路透）

第2季財報季自下周展開，令人瞠目結舌的數字，可能足以驗證美股有能力繼續輕鬆擺脫對穩步創新高紀錄的任何擔憂。

Refinitiv數據顯示，史坦普500指數 成份股第2季獲利預計將較去年同期新冠疫情 最嚴重時增加65%。工業類股是疫情期間受災最嚴重的行業之一，估獲利將成長近570%，將帶動股市上揚。

Ally Invest資深投資 策略師博斯特(Callie Bost)表示：「第2季經濟成長可能會達到最佳水平。」「獲利成長可能放緩，但預計史指獲利仍在未來2季以2位數增加。重要的是不要因為經濟強勁成長可能已經結束而對股市失去信心。」

摩根大通和高盛訂13日發布財報，為財報季揭幕。美國商銀、花旗集團和富國銀行14日發布，摩根史坦利和Truist在15日。

Refinitiv數據顯示，隨著史指金融類股的收益同比倍增，銀行業預計將在第2季產生井噴式業績。由於全部23家銀行都通過聯準會(Fed)的壓力測試，因此重點銀行最近都宣布增發股利。

至於其他產業，Refinitiv數據顯示，消費性非必需品類股的獲利也可望大幅回升，預計成長271%。能源類股預計將反彈225%，材料類股獲利預計將增加115%。科技類股則以預估31.6%增幅落後於其他產業。公用事業類股預計將反向減少0.9%。

Northwestern Mutual Wealth Management Co.股票投資組合經理人史塔基(Matt Stucky)表示：「一旦過了經濟成長和獲利成長的高點，波動性就會上升。我們仍然認為股指的上檔壓力會變小，但波動性比以往任何時候都大。」

他預計美股將繼續上漲，但會以更正常的水平進行，「基本上可以對明年股市持樂觀態度。」獲利應該會很強勁，有能力轉嫁成本的企業將提高售價。

下周也有一些重要數據，尤其是13日的消費者物價指數(CPI)。5月CPI年率上升5%，高於預期，6月也可能過熱。