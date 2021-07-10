拜登簽命令 促FTC推動競爭

拜登 總統簽署一項最新行政命令，打擊大型科技、勞工和其他領域的反競爭行為。他在白宮 發表談話指出，「沒有競爭的資本主義不是資本主義，而是剝削。」

白宮新聞稿指出，這項全面命令包括72項行動和建議，涉及十多個聯邦機構，意在重塑有關企業合併和反壟斷法的思維。

這些全面的目標和措施包括：敦促聯邦貿易委員會(FTC)「挑戰前任政府放任的不良合併」；要求FTC禁止職業證照限制，因它會「阻礙經濟流動」；鼓勵FTC禁止或限制競業禁止協議；鼓勵聯邦通信委員會(FCC)恢復川普任內撤銷的「網絡中立」規定；要求FCC阻止房東和寬頻供應商之間的排他性交易；支持地方政府從加拿大進口更便宜的藥物來降低處方藥價格。

白宮國家經濟委員會主席狄斯(Brian Deese)表示，「這項行政命令的動力其實是在可能範圍內鼓勵全面競爭。」

他說，科技巨頭收緊控制，導致創新下降，「這些平台製造出重大問題。」包括「用戶的隱私和安全問題」和「小企業進入市場問題」。

狄斯表示，行政命令「不僅僅是關於壟斷，而是更普遍的整合以及當市場參與者有限時缺乏競爭。」

他指出，有些研究表明，在僅由少數幾家公司主導的集中化市場中，工資偏低。白宮引用《人力資源雜誌》2020年5月的論文指出，依據CareerBuilder.com的數據發現，市場整合將讓工資下降2位數。

拜登的行政命令還要求FTC制訂有關大型科技企業收集個人數據和監控用戶作法的新規範，並要求該機構禁止業者在網路上實施某些不公平的競爭作法。

這些命令可以緩解中小企業對亞馬遜 、蘋果、臉書和谷歌等科技巨頭嚴重主控數位市場的不滿。