我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診31例、6死 陳時中：未知感染源漸少

打疫苗補強針？CDC、FDA：完成接種者不需要

擔憂一掃而空 股指同創新高

財經新聞組╱綜合報導

三大股指9日同創歷史新高，由擔憂全球經濟成長趨緩而大跌的前一交易日反彈。

道瓊工業平均指數上漲448.23點或1.3%收3萬4870.16點。史坦普500指數反彈48.73點或1.13%收4369.55點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲142.13點或0.98%至1萬4701.92點。史指過去7周中有6周上揚。

本周所有三大股指都上揚。道指本周上漲0.25%。史指和那指分別上漲0.4%和0.4%。

8日領跌的經濟重啟概念股和銀行股9日上漲。美國商銀上漲3.25%，帶動金融股反彈。皇家加勒比上漲3.62%，永利度假村上漲1.98%。美國航空和聯合航空至少上漲2.6%。

小型股羅素2000指數收漲逾2%。

通用汽車(GM)上漲4.85%，投行Wedbush將該股評級升至買進，認為隨著投資人認知其技術和電動車發展程度，該股可能再上漲至少50%。

由於拜登總統簽署一項針對科技巨頭的競爭行為新行政命令，部分大型科技股小幅走弱。亞馬遜下跌0.32%。

10年期國債殖利率反彈7個基點至1.36%，緩解了對經濟放緩的擔憂。1個基點為0.01個百分點。殖利率下降讓投資人感到困惑，10年期國債殖利率8日一度跌至1.25%低點。

殖利率 指數 美國

上一則

中國上月物價漲幅收斂 回落0.2%

下一則

鴻海證實 將在威州廠打造電動車

延伸閱讀

憂疫情傷復甦 道指跌260點

憂疫情傷復甦 道指跌260點
經濟成長亮眼 價值型股看好

經濟成長亮眼 價值型股看好
蘋果將推出 OLED版iPad

蘋果將推出 OLED版iPad
大型科技推升 史指再創新高

大型科技推升 史指再創新高

熱門新聞

Photo by Aaron Burden on Unsplash

若想退休到底該存多少錢？專家這麼說

2021-07-04 09:55
亞馬遜創辦人貝佐斯。（美聯社）

貝佐斯身價飆新高 因五角大廈取消微軟100億美元合約

2021-07-06 20:45
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：美國經濟之晨來了 拜登功勞遠勝當年雷根

2021-07-07 19:28
經濟學家警告，有四個理由擔心西方國家正步向「非常猛烈的危機」，其中之一是貨幣供給額仍居高不下。路透

資深經濟學家：四理由把歐美推向危機

2021-07-07 14:08
滴滴出行App被中國監管勒令下架後，已有美國律所表示將發起集體告訴。(路透)

滴滴股價連挫3日 美3家律所將發動集體訴訟

2021-07-07 23:45
經銷商是車價狂飆的最大贏家。（路透）

汽車價一路狂飆 漲勢仍未見休止

2021-07-04 02:00

超人氣

更多 >
殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭
新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業

新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業
華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？
對抗Delta病毒 各種疫苗的防護效果比比看

對抗Delta病毒 各種疫苗的防護效果比比看
半夜陌生男闖入屋 沒遭竊卻瀰漫惡臭 女報案竟遭警嘲笑

半夜陌生男闖入屋 沒遭竊卻瀰漫惡臭 女報案竟遭警嘲笑