擔憂一掃而空 股指同創新高

三大股指9日同創歷史新高，由擔憂全球經濟成長趨緩而大跌的前一交易日反彈。

道瓊工業平均指數 上漲448.23點或1.3%收3萬4870.16點。史坦普500指數反彈48.73點或1.13%收4369.55點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲142.13點或0.98%至1萬4701.92點。史指過去7周中有6周上揚。

本周所有三大股指都上揚。道指本周上漲0.25%。史指和那指分別上漲0.4%和0.4%。

8日領跌的經濟重啟概念股和銀行股9日上漲。美國 商銀上漲3.25%，帶動金融股反彈。皇家加勒比上漲3.62%，永利度假村上漲1.98%。美國航空和聯合航空至少上漲2.6%。

小型股羅素2000指數收漲逾2%。

通用汽車(GM)上漲4.85%，投行Wedbush將該股評級升至買進，認為隨著投資人認知其技術和電動車發展程度，該股可能再上漲至少50%。

由於拜登總統簽署一項針對科技巨頭的競爭行為新行政命令，部分大型科技股小幅走弱。亞馬遜下跌0.32%。

10年期國債殖利率 反彈7個基點至1.36%，緩解了對經濟放緩的擔憂。1個基點為0.01個百分點。殖利率下降讓投資人感到困惑，10年期國債殖利率8日一度跌至1.25%低點。