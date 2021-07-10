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債市劇烈波動 宜觀察2指標

財經新聞組／綜合報導

美股本周走勢維艱，因為債券殖利率下降引發人們對全球經濟自新冠疫情中復甦的擔憂。

10年期國債殖利率8日觸及1.25%，為2月以來最低水平。史坦普500指數全周走勢不樂觀。

Blue Line Capital總裁巴魯克(Bill Baruch)密切關注聯準會(Fed)，「最重要的是注意Fed的資產負債表，不是過去10年那種大幅擴張的結果，而是今年的數字。」「Fed一直在購買債券，最終的結果是，當Fed一直全力支撐國債部位時，反而抑制了殖利率。」

Fed在6月會議中調升了今年的通膨預期，讓人認為它遲早會縮減資產負債表。但是，巴魯克表示，債券投資人認為這是說比做來得容易，將導致殖利率繼續下降和債券價格上漲。債券價格和殖利率相互成反比。

不過，Piper Sandler首席市場技術分析師強生(Craig Johnson)表示，債券殖利率不太可能大幅下降，「至少10年期國債殖利率不會大幅回落。」「它已經幾乎回落到上升的200日移動均線。」這是個支撐區域。

他說，「才幾個月前就上升50個基點至1.77%。」「然後殖利率就開始加速下降。當這種情況出現時，人們會開始談論市場，質疑是否可能再次發生失控的通貨膨脹；結果是並沒有。然後他們又開始說，『天啊，我們把所有紓困措施都投入經濟，但卻沒有看到任何形式的通貨膨脹發生。也許整體經濟復甦在某種程度上正在消退。』」

他說這兩種說法都達到了極端。如果10年期殖利率跌破1.23%，可能就是暗示復甦還有很長的路要走，從而嚇壞投資人。

殖利率 債券 國債

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