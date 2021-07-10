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台增本土確診31例、6死 陳時中：未知感染源漸少

打疫苗補強針？CDC、FDA：完成接種者不需要

財經簡訊

財經新聞組╱整理

FDA促查藥物批准 Biogen走跌

食品和藥物管理局(FDA)負責人要求對Biogen阿茲海默氏症藥物Aduhelm的批准程序進行調查，該公司股價下跌。FDA代理局長伍德柯克博士(Dr. Janet Woodcock)要求聯邦國土安全部督察長辦公室(Office of Inspector General)介入調查6月7日批准該藥物前FDA與Biogen間的互動往來情形。

Live Nation全面開放美國表演

Live Nation Entertainment CEO拉皮諾(Michael Rapino)表示，其美國藝文演出業務現已「全面開放」，在一年多來因疫情中斷後，在夏季推出緊湊的表演單。他對美國市場特別感到興奮，因該公司70%的業務集中在美國和英國，而這兩地市場正在重返正軌。歐洲市場預計要到夏末秋初才全面開放。

後疫情時尚流行趨勢正在轉變

網購經銷商Poshmark CEO強德拉(Manish Chandra)指出，隨著消費者為後疫情世界預做準備，流行趨勢正在轉變。經過一年多的封鎖，外出服裝的銷量正在上升；與此同時，健身服飾的採購量正在下降，電商平台是買賣雙方「清理」衣櫃的最佳通路。

黑寡婦或創疫後電影票房紀錄

《黑寡婦》8日試映票房達1320萬元，可望創下新冠疫情時期的最新票房紀錄。估計在本周末，這部漫威電影的票房收入將達到8000萬至1.1億元。《F9》在上月首映前的試映拿下710萬元，首映周末票房為7000萬元，這兩個數字都是疫情爆發後上映的電影最高紀錄。

殖利率反彈 緩解市場擔憂

美國國債殖利率9日反彈，緩解了對全球經濟放緩的部分擔憂。指標10年期美國國債殖利率攀升7個基點至1.358%。30年期國債殖利率上升7個基點至1.987%。殖利率與價格成反比，1個基點等於0.01個百分點。殖利率8日大幅下跌，讓股市震驚，10年期殖利率跌至1.25%後出現反彈。

疫情消退 延遲的婚禮大量出現

婚禮策畫網站The Knot Worldwide CEO Timothy Chi表示，在疫情迫使婚禮普遍延後，一些高預算的婚禮正在捲土重來，「美國平均每年大約有200萬場婚禮，其中約50%已舉行，代表還有另外100萬場即將舉行，而且真的開始出現了。他預計今年和明年的婚禮數量將比疫情前增加20%至25%。

殖利率 疫情 美國

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