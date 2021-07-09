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憂全球經濟前景 債券殖利率大跌

財經新聞組／綜合報導
10年期債券殖利率跌至1.25%，為2月來首見。（路透）
10年期債券殖利率跌至1.25%，為2月來首見。（路透）

10年期美國國債殖利率8日跌至1.25%，為2月以來最低點，在對全球經濟復甦步伐擔憂日益加劇下，債市走勢繼續大幅逆轉。

指標10年期美國國債殖利率收跌2.8個基點至1.293%，由盤中最低點1.25%回升。30年期國債殖利率下跌2.5個基點至1.919%。殖利率與價格成反比，1個基點等於0.01個百分點。

Evercore ISI創始人、董事長兼經濟研究負責人海曼(Ed Hyman)在報告中表示，「債券殖利率的這種跌幅可能代表通膨爆發只是暫時的，也可能顯示新冠變種病毒將拖緩經濟成長，但跌至1.25%似乎有點極端了。」

每周初請失業金人數報告顯示就業成長放緩。截至7月3日當周首次申請失業救濟金人數意外躍升至37.3萬。根據《道瓊》針對經濟學者的預測，首次申請失業救濟金人數為35萬。

2日公布的6月就業報告顯示失業率升至5.9%，高於預期。

更具傳染性的變種病毒傳播也加劇對全球經濟成長放緩的擔憂，促使投資人轉向較安全的美國國債。

日本宣布東京進入緊急狀態，據媒體報導，這可能導致觀眾被禁止參加即將舉行的奧運會。

最近幾周殖利率下降代表自2020年底開始的急劇上升出現急劇逆轉。 在1月初低於1%之後，指標10年期國債殖利率在3月升至1.7%以上，然後在4月大部分時間在1.6%上下徘徊。

目前殖利率的下跌讓投資人感到困惑，有些人認為這是技術面因素導致。

Sanders Morris Harris董事長包爾(George Ball)在報告中指出，「過去幾個月許多投資組合經理人看好10年期美國國債殖利率會上升，並放空債券部位。但隨著聯準會(Fed)7日公布的會議紀錄中重申其對縮減購債規模的耐心立場，許多投資組合經理人改變立場並回補其債券空頭部位，因而推高了債券價格並壓低殖利率。」

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