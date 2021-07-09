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失業至少1年人數 躍增24.8萬

財經新聞組／綜合報導

今年6月失業至少一年人數增加24.8萬人，凸顯出即使整體勞動市場正在改善，某一些家庭仍持續面臨挑戰。

根據勞工統計局統計，近290萬人失業至少52周，約占6月所有失業者的29%。這些數字未經季節性因素調整。

這些勞工屬於失業持續6個月以上的長期失業者。對受影響的家庭來說，其財務風險更形提高，可能面臨收入損失、難以找到新工作以及未來賺錢能力下降等問題。

在歐巴馬任內擔任經濟政策研究所政策主管、勞工部前首席經濟學者希爾霍爾茲(Heidi Shierholz)表示：「很多人在經濟衰退初期就失業，而且一路失業至今。」

美國6月新增85萬個工作崗位，為2020年8月以來最高水平。

希爾霍爾茲說，根據疫情期間勞動市場的變化，這種躍增是合理的。

她說，大規模裁員始於2020年3月和4月，但接下來2個月內仍比疫情前水平高出約20%。

因此，52周失業率的上升反映出一年前的裁員數增加。她說，由於裁員情形在7月已經正常化，因此這些數字可能很快就會下降。

希爾霍爾茲表示，那些長時間失業者多數處於受災最嚴重的產業，如休閒和酒店業。

其中包括酒吧和餐館，占6月就業增加的40%。然而，與疫情前水平相比，該產業仍然減少220萬個工作崗位。

黑人勞工最有可能失業6個月以上。6月約有45%的黑人失業至少27周。亞裔、拉丁裔和白人勞工的比率略低，分別為43%、39%和38%。

由於失業救濟金增加，許多家庭藉以擺脫疫情期間長期失業的直接財務挑戰。

各州通常支付最多6個月的福利，但聯邦政府在疫情期間以單獨救濟措施將期限延長3倍。

最近幾周已有大約22個州決定終止對長期失業者的聯邦援助，代表如果無法找到新工作，受影響的民眾可能會面臨財務障礙。

勞工部 疫情 裁員

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