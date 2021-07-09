我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增32例、12死 確診數微幅爬升

96年來首位非裔美國人 14歲的她奪美「拼字大賽」冠軍

憂疫情傷復甦 道指跌260點

財經新聞組／綜合報導

由於擔心新冠變種病毒影響全球經濟復甦，美股大跌。在此同時，日本在奧運舉行在即時宣布東京進入緊急狀態，各國忙於應對新冠變種病毒病例的激增。

道瓊工業平均指數下跌259.86點或0.75%至3萬4421.93點，盤中最低下跌536點。史坦普500指數下跌37.31點或0.86%至4320.82點。那斯達克綜合指數下跌105.28點或0.72%至1萬4559.78點。

最新初請失業金人數意外上升至37.3萬，顯示在疫情再起期間就業狀況可能放緩。

跌幅最大的是受惠於經濟由疫情中快速復甦的企業。嘉年華(Carnival)和皇家加勒比(Royal Caribbean)均跌逾1.2%。聯合航空和達美航空下跌1%；零售商Nordstrom下跌2.99%，Home Depot下跌1.48%。

晶片股也因對全球復甦擔憂而下跌。美光、輝達、高通、英特爾和應用材料均下跌超過1%。科技股也下跌，微軟、蘋果、臉書和谷歌母公司Alphabet均出現虧損；亞馬遜逆勢上揚0.94%。

投資人進一步轉美國國債，將10年期美國國債殖利率壓低至2月底以來最低水平1.25%。

獲利前景因利率下降而黯淡，美國商銀、富國銀行、高盛和其他金融股下跌逾2%，摩根大通和PNC Financial也走低。

美國 指數 殖利率

上一則

樓市信貸收緊 中國房企上月銷售欲振乏力

下一則

寧德時代董事長曾毓群身價480億美元 超越馬雲

延伸閱讀

大型科技推升 史指再創新高

大型科技推升 史指再創新高
世界晚報／被社群媒體封殺 川普宣佈提告反擊

世界晚報／被社群媒體封殺 川普宣佈提告反擊
重啟動力消退 史指終止連漲

重啟動力消退 史指終止連漲
特斯拉被納入史坦普500指數後 投資人損失450億

特斯拉被納入史坦普500指數後 投資人損失450億

熱門新聞

Photo by Aaron Burden on Unsplash

若想退休到底該存多少錢？專家這麼說

2021-07-04 09:55
亞馬遜創辦人貝佐斯。（美聯社）

貝佐斯身價飆新高 因五角大廈取消微軟100億美元合約

2021-07-06 20:45
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：美國經濟之晨來了 拜登功勞遠勝當年雷根

2021-07-07 19:28
經濟學家警告，有四個理由擔心西方國家正步向「非常猛烈的危機」，其中之一是貨幣供給額仍居高不下。路透

資深經濟學家：四理由把歐美推向危機

2021-07-07 14:08
滴滴出行App被中國監管勒令下架後，已有美國律所表示將發起集體告訴。(路透)

滴滴股價連挫3日 美3家律所將發動集體訴訟

2021-07-07 23:45
經銷商是車價狂飆的最大贏家。（路透）

汽車價一路狂飆 漲勢仍未見休止

2021-07-04 02:00

超人氣

更多 >
250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？

250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？
大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他

大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他
推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤
海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉
華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神

華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神