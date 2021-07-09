憂疫情傷復甦 道指跌260點

由於擔心新冠變種病毒影響全球經濟復甦，美股大跌。在此同時，日本在奧運舉行在即時宣布東京進入緊急狀態，各國忙於應對新冠變種病毒病例的激增。

道瓊工業平均指數 下跌259.86點或0.75%至3萬4421.93點，盤中最低下跌536點。史坦普500指數下跌37.31點或0.86%至4320.82點。那斯達克綜合指數下跌105.28點或0.72%至1萬4559.78點。

最新初請失業金人數意外上升至37.3萬，顯示在疫情再起期間就業狀況可能放緩。

跌幅最大的是受惠於經濟由疫情中快速復甦的企業。嘉年華(Carnival)和皇家加勒比(Royal Caribbean)均跌逾1.2%。聯合航空和達美航空下跌1%；零售商Nordstrom下跌2.99%，Home Depot下跌1.48%。

晶片股也因對全球復甦擔憂而下跌。美光、輝達、高通、英特爾和應用材料均下跌超過1%。科技股也下跌，微軟、蘋果、臉書和谷歌母公司Alphabet均出現虧損；亞馬遜逆勢上揚0.94%。

投資人進一步轉美國 國債，將10年期美國國債殖利率 壓低至2月底以來最低水平1.25%。

獲利前景因利率下降而黯淡，美國商銀、富國銀行、高盛和其他金融股下跌逾2%，摩根大通和PNC Financial也走低。