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經濟成長亮眼 價值型股看好

財經新聞組／綜合報導

華爾街最大多頭之一並未隨波逐流，跳上成長型類股大漲潮流。即使以科技股為主的那斯達克指數一再創下歷史新高，但瑞士信貸首席美國股票策略師兼量化研究主管戈盧布(Jonathan Golub)現在更看好價值型交易。

他說，「今年第2季經濟將是自1952年以來最快的GDP單季成長。所以基本上可以說是自馬歇爾計畫和二戰後歐洲重建以來首見。」「經濟好得不得了。」

然而，隨著指標10年期美國國債殖利率本周跌至2月低點，包括科技類股在內的成長型類股一直受到追捧。殖利率8日一度跌破1.30%。

戈盧布說：「如果你認為股市正在慢慢轉趨積極，你就會想成為一名成長型投資人。」「一定會想重新轉換至科技股，這是隨著最近殖利率下降很自然會發生的事情。」

長期看好科技股的他預測，在未來6到18個月內，價值型類股將跑贏成長型，「現在經濟面有太多需求。人們口袋裡有錢，到處都出現短缺，而這其實正是推高通膨的原因。」「整個背景是一路呼喊向上發展。」

他的前三大選擇是金融、能源和消費性非必需品類股。

戈盧布說，「此刻應該會最想操作價值型類股。這就是我的看法。」「它仍有最後一點動力。」

他將史坦普500指數的年終目標訂在4600點，較7日歷史高點高出6%。與此同時，道瓊工業指數距其歷史高點還差1%。

戈盧布指出，「每個投資人都坐擁大筆現金。這種背景就是最大的支持力道。」

他承認，從現在到年底，市場可能會偶爾出現「意外下跌」。然而，這不會破壞他看多股市，「我們知道，從現在起的一年後，就不會再經歷相同的經濟成長水平，它是無法永遠持續的。」「而且通膨也是暫時性的，它也不會永遠存在。」

殖利率 指數 美國

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