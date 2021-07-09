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台本土確診增32例、12死 確診數微幅爬升

96年來首位非裔美國人 14歲的她奪美「拼字大賽」冠軍

財經簡訊

財經新聞組／整理

消費性貸款 富國銀行終止

富國銀行即將終止旗下一項熱門的消費性貸款產品，讓部分客戶不爽。該行通知客戶，將在未來幾周內關閉所有現有個人信用額度，並且不再提供該產品。循環信用額度通常允許用戶毋需抵押品即可借入3000至10萬元，宣稱是一種整合高息卡債、支付房屋裝修費用或避免關聯支票帳戶透支的方式。

擺脫風險 比特幣跌5%

隨著投資人因股市下跌而開始擺脫風險，比特幣價格8日下跌。對新冠變種病毒傳播可能導致全球經濟復甦放緩的擔憂，讓投資人轉向更安全的美國國債。根據Coin Metrics數據，比特幣收在3萬2800元，下跌約5%。其他大多數加密貨幣也隨之下跌，包括以太幣，交易價格下跌約9%至2140元。

砸355億 Stellantis衝電動車

由飛雅特克萊斯勒和法國車商PSA Groupe合併而成的Stellantis，計畫在2025年前在電動車和相關技術上投資至少300億歐元、相當於355億美元。這家全球第四大汽車製造商8日在電氣化戰略活動中宣布這些計畫。Stellantis與福斯汽車、通用汽車和福特汽車等同業都宣布對電動車進行數百億元投資。

Beyond Meat推無肉雞柳條

Beyond Meat最新版無肉雞柳條將自8日起在美國近400家餐廳推出。這將是兩年多來全國第一個Beyond雞肉替代選擇。該公司於2019年初停產其原有的雞肉替代品冷凍雞肉條，專注發展其Beyond Burger。新產品明碼標價，可在各型餐廳銷售；只要賣得更多，價格會再降低。

感謝員工 微軟發1500元獎金

在新冠病毒影響一年多後，微軟將向旗下許多員工發放1500元獎金。這是科技公司努力讓員工在疫情保持愉快並確保在遠距辦公時仍積極工作的一種方式。微軟發言人表示，這筆獎金總計將花費2億元，主要是感謝員工過去一年為客戶和合作夥伴所作努力。

Instacart聘臉書女主管任CEO

雜貨外送App Instacart宣布已聘請臉書App負責人席莫(Fidji Simo)擔任新任CEO，成為領導這家價值390億元新創公司的第一位外部人士。35歲的席莫是臉書營運長桑德伯格(Sheryl Sandberg)和商務長萊文(Marne Levine)以外臉書最高階女性主管。

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