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因疫賣股求現 60%投資人後悔

財經新聞組／綜合報導
在疫情期間賣股求現，大多數人後悔了。（路透）
在疫情期間賣股求現，大多數人後悔了。（路透）

去年新冠疫情來襲時，投資人面臨一些艱難的選擇。隨著股市劇烈波動和失業數上升，許多人不得不出售資產以維持生計。現在，隨著疫情消退和經濟復甦，有60%的人後悔作出這些錯誤的決定。

根據房產代理推薦服務Clever旗下個人理財網站The Real Estate Witch的最新數據，有30%的受訪者在疫情期間至少出售一些投資，其中五分之三現在後悔自己的選擇。他們售股幅度不小：自疫情爆發以來平均賣出43%投資。

Bankrate首席金融分析師麥克布萊德(Greg McBride)表示：「疫情爆發不僅導致股市在短短一個多月內急跌，而且因對經濟陷入封鎖的未知情況，人們對緊急現金的需求前所未見。」「為了求現，各種類型的投資人都在賣出不確定前景的東西。因為實在很難預測。」

在出售資產的受訪者中，年輕人最後悔，64%希望沒有退出市場。相比之下，嬰兒潮世代有58%感到後悔。

像是失業等與疫情相關因素也發揮了重要作用。有46%的賣股者表示，他們需要額外現金來支付帳單和其他短期開支。約40%希望在緊急情況時有財務緩衝，34%則正在準備動用大筆資金，如購屋或婚禮。

麥克布萊德指出，在問題發生前建立應急基金是正確觀念，「緊急儲蓄本質上是短期應急的，因為隨時可能會需要它。這些錢應該存入存款帳戶或貨幣市場帳戶。」「而股票是長期投資，屬於未來的自己，而不是今天的你。」

從股市變現以支付帳單是一回事，但只因股市不穩定而出售資產就是另一回事了。約有30%出售投資的受訪者表示，這麼做是出於對股市波動的擔憂。

麥克布萊德說，「通常最好的作法是不作為。」「只要緊抱資產，安然度過波動。股市通常會獎勵具耐心和有紀律的投資人。」

投資 疫情 帳單

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