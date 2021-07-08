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縮減購債規模 Fed放慢步伐

財經新聞組／綜合報導

聯準會(Fed)7日公布的會議紀錄顯示，官員在最近會議中討論談到縮減購債規模，但似乎很少有人急於推動這個進程。

聯邦公開市場委員會(FOMC)6月15日至16日的會議紀錄只提供一點新線索，讓人們了解Fed何時應該開始討論降低購債步伐。

部分成員表示，經濟復甦的速度快於預期，並且通膨同步大幅上升，這都是Fed放鬆政策的理由。

然而，與會者普遍認為不應倉促行事，市場必須為任何轉變做好充分準備。根據會議紀錄，大多數成員同意，經濟尚未達到Fed為任何重大政策轉變設定的「實質性進一步發展」標準。

會議紀錄指出：「在接下來的會議上，與會者同意繼續評估經濟在實現FOMC目標方面的進展，並開始討論調整資產購買和構成的計畫。」「此外，與會者重申會在宣布降低購買速度之前盡早發出通知。」

雖然紀錄中指出，有些官員認為「比預期要更早一些」，但其他官員表示，FOMC「應該耐心地評估實現目標的進展再宣布改變其資產購買計畫」。

Capital Economics首席美國經濟學家艾什沃思(Paul Ashworth)認為，「Fed 6月中旬FOMC會議紀錄並不如想像的那麼鷹派，」「特別是它們似乎不太支持短期內開始減少每月資產購買額度。」

在會議上，FOMC將短期利率維持在0%至0.25%間，符合市場預期；但也表示可能會在未來幾個月調整政策。

在會後新聞發布會上，主席鮑爾(Jerome Powell)表示，與會成員已就降低每月購買債券的步伐進行首次討論。目前Fed每月至少購買800億元的美國國債和400億元的抵押貸款支持證券(MBS)。

然而，會議紀錄中對有關資產購買速度的公開對話幾乎沒有太多，基本上表明官員只在「討論縮減」，呼應市場需求，但幾乎沒有其他進展。

美國 貸款 鮑爾

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