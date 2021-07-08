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大型科技推升 史指再創新高

財經新聞組／綜合報導

隨著投資人重新湧入較具信賴的大型科技股，史坦普500指數再度創下新高。

史指在前一交易日終止連續7日上漲後，上揚14.59點或0.34%至歷史新高的4358.13點。道瓊工業平均指數上漲104.42點或0.3%至3萬4681.79點。而以科技為主的那斯達克指數雖開盤不久就創下新高，但收盤微升1.42點或0.01%報1萬4665.06點。

隨著利率下降和華爾街對經濟成長觸頂的擔憂，投資人重新擁抱之前最愛的大型科技股。蘋果和亞馬遜過去一個月漲幅都超過10%，遠超過史指2.8%的漲幅。

10年期美國國債殖利率跌至1.306%，與許多預測背道而馳。蘋果和谷歌母公司Alphabet等主要科技股上漲。亞馬遜即使前一交易日上漲近5%，7日股價仍再上漲0.57%。

隨著油價下跌，能源股也走跌。WTI原油6日短暫觸及6年高點後回落，7日再次下跌。西方石油(Occidental Petroleum)、APA Corp.和Pioneer Natural Resources昂下跌超過2.3%。

包括高盛和美國商銀在內的銀行股繼續下跌，因長期債券殖利率進一步下跌損害獲利前景。包括1年期國債和2 期國債在內的所謂國債曲線的短期殖利率持平至更高。

殖利率 國債 指數

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