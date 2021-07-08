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台本土病例新低 確診增18例、3死 三級警戒延長

變種病毒肆虐 旅遊股宜細選

財經新聞組／綜合報導

美國運輸安全管理局(TSA)在獨立日假期周末機場篩查超過1000萬名旅客，但海外卻出現截然不同的情況。

由於新冠變種病毒的快速傳播，亞洲、歐洲和澳洲的部分地區實施新的封鎖措施並重新進行旅遊限制。這可能會阻礙下半年旅遊業的復甦。

面對這種新出現的風險，在投資方面該如何選擇，標的為何，部分分析師提出各自看法。

New Street Advisors創始人薩波魯(Delano Saporu)表示，「在這種情況下，最好的作法是讓投資更趨多元化，所以應該遠離大多數酒店和很多遊輪業。」「改為尋找更多預訂平台的源頭。」

TripAdvisor和Expedia等預訂網站已自52周低點反彈，較去年7月觸及的低點上漲約115%。然而，它們也較3月創下的峰值大幅下降。

薩波魯說，「我看好現在的TripAdvisor有幾個原因。首先，它是人們第一個接觸點；其次，它們的業務十分多元化，不是嗎？所以，它們很有經驗而且涉足餐飲，泛及不同的領域，可以創造更多的收入來源。」

TripAdvisor今年以來上漲近40%。7日下跌2.21%。

Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)也表示，在這塊領域更加挑剔是值得的，「對投資人來說同樣重要的是觀察這些股票在下行周期中的表現，而不僅僅是在當前進行操作時。因為目前不適合操作這些個股。不過我看好希爾頓(Hilton)能夠跟上上行走勢，並且在整體類股和產業走低時維持股價不墜。」

沃德特別拿希爾頓與萬豪(Marriott)進行比較指出，前者是類股中表現最好的，今年來的表現優於萬豪，並且從52周高點回跌幅度較小。

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