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1張圖：全球400萬死 美58.4%成人完全接種

台本土病例新低 確診增18例、3死 三級警戒延長

財經簡訊

財經新聞組／整理

經濟重啟 5G用量大增

Verizon CEO韋斯特伯格(Hans Vestberg)表示，隨著經濟重新開放，對新冠疫情的限制逐漸解除，越來越多消費者大量使用下一代5G無線技術，大家重回城市和球場，這些都是涵蓋5G發射區域。預計5G使用率將在明年大放異采。

延14個月 黑寡婦票房看好

在延後14個月後，9日上映的《黑寡婦》有望創下疫情期間最高票房。Fandango統計，截至7日，該片預售票超過同期《F9》和《噤聲II》，也超越疫情之前上映的《蜘蛛人：返校日》和《奇異博士》。《奇異博士》在2016年首映獲得8500萬元票房，而2017年的《蜘蛛人》電影首映票房為1.17億元。

砸73億 Amtrak買新列車

Amtrak表示，將投資73億元購買一系列全新的先進列車，包括首見的混合動力列車，以更新其老化的列車並吸引更多旅客。這批購車案涵蓋最多83列新車，將主要在東北走廊沿線營運，包括從紐約到邁阿密的長距離Palmetto路線以及一些州營路線，取代現有Amfleet、Metroliner等州級設備。

上周末載客量 美航年增2倍

美國航空表示，7月4日假期周末的載客量達270萬人次，幾乎是去年同期的3倍。該公司經營超過2萬6000架次主線和支線航班，是一年前運力的2倍多。美航沒有提供疫情前的2019年7月的比較數字，但就全美而言，與2年前相比，搭機旅客相對減少了。

Dollar General 跨足醫療保健

Dollar General宣布聘請第一位醫療長，並將在貨架上增加諸如感冒和咳嗽藥以及牙科用品等產品，有意躋身醫療保健業務。CEO瓦索斯(Todd Vasos)表示，該公司的新決定來自客戶的啟發，這些客戶想要更方便、更實惠的醫療保健產品和服務。

Chobani優格IPO 估值看百億

知情人士透露，秘密提交上市申請文件的希臘優格製造商Chobani，其首次公開募股(IPO)估值可能超過100億元。Chobani在土耳其語中意為牧羊人，該公司生產優格、燕麥奶、乳製品和植物性奶精、益生菌飲料以及即飲咖啡，於2005年由土耳其移民烏魯卡亞(Hamdi Ulukaya)創立。（財經新聞組／整理）

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