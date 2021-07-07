家居零售商家得寶、勞氏 商機重心轉向專業人士

新冠疫情助長了熱門的房市和維修市場，為家得寶(Home Depot)和勞氏(Lowe's)創造利多。但隨著新冠病例數下降，屋主開始出遊或玩樂，商機轉向專業人士。

家得寶歷來靠這些有錢且頻繁的購物者帶進更多業務，勞氏也在努力爭取更多專業人士。家得寶總銷售額約45%來自專業客戶，而勞氏的這個比率約為20%至25%。

最近幾個月兩家公司都表示，對專業人士的需求正被釋放，因為人們非常樂意聘請承包商動工，而不是自己動手做。

家得寶總裁兼營運長德克(Ted Decker)說，「這些專業人士都有很多訂單。」

因此零售商必須確保擁有足夠庫存來應對這種需求，即使供應鏈 挑戰不絕，像是塞港導致的出貨拖延。

多年來，家得寶自我定位為專業供應商訂單的便捷選擇，投資21億元擴建供應鏈，包括開設一個平板配送中心網絡。

迄今為止，該公司已在達拉斯、巴爾的摩、邁阿密和新澤西州 紐瓦克建立4個中心，另外3家將於今年底前在亞特蘭大、休士頓和佛州 坦帕開業。每個中心都擁有大量庫存，並可直接交貨到施工現場。

家得寶最近以約80億元價格收購家用電器、通路和電氣設備大型分銷商HD Supply，從而強化了其專業業務。

德克表示，家得寶預計未來幾季最大成長將來自專業人士，尤其是在建築工地關閉、消費者延後改造和DIY飆升一年之後。

德克爾說，截至5月2日的第1季，家得寶專業業務過去一年首次超過DIY業務。當季同店銷售額合計成長31%。

在勞氏，第1季專業銷售額成長也超過DIY銷售額，年增超過30%。加上DIY，當季同店銷售額增加近26%。