重啟動力消退 史指終止連漲

華爾街本周因假期而縮短，在擔憂疫情期間最好的經濟復甦可能已經過去後，股指走低。

道瓊工業平均指數 下跌208.98點或0.6%至3萬4577.37點，主受道氏、開拓重工、摩根大通和雪佛龍的拖累。史坦普500指數在開盤創新高後收跌8.8點或0.2%至4343.54點，中止去年8月以來最長的7日連漲走勢。那斯達克綜合指數上漲24.32點或0.17%至1萬4663.64，收創新高。美股5日因7月4日獨立日假期休市。

國防部取消與微軟100億元的JEDI雲端合約，亞馬遜上漲4.69%。國防部取而代之重新啟動一項新合同，並徵詢亞馬遜和微軟的建議。

投資人正在考慮幾個跡象，顯示疫情自最嚴重時期快速反彈的動能可能已見頂。最新數據顯示，衡量服務業主要指標的ISM服務業指數從5月創紀錄水平放緩至6月的60.1；接受《道瓊》調查的經濟學者預計該指數為63.5。

債券殖利率 也下跌，10年期美國 國債殖利率低於1.4%，進一步證明投資人懷疑美國經濟實力。

許多華爾街人士預計，在歷史性的經濟重啟推動上半年股指表現強勁後，今年剩餘時間的漲幅將更小、更震盪。史指今年以來已上漲近16%。