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航空股恐看空 西南航空獨佳

財經新聞組／綜合報導

長周末假期結束，也該出脫航空股了。

Piper Sandler資深技術研究分析師強生(Craig Johnson)表示，即使根據TSA的檢查數據，美國人7月4日假期周末出遊人數超過2019年水平，但該類股的技術面正在閃現警訊。

美國Global Jets ETF(JETS)的走勢圖顯示，一籃子航空股已跌破支撐線及其50日移動均線，這兩個跡象都讓人不安。

強生說，2021年出現25年來最不合理的搭機乘客統計逆增，而且全年才剛過去一半，這對航空公司來說也不是好兆頭。

他說：「我認為，這種復甦操作已經賺到不少輕鬆錢。」「現在該是從JETS中退出一些的時候了。」

BK Asset Management外匯策略總經理許洛斯伯格(Boris Schlossberg)則認為，西南航空可能還會有一段行情。

他指出，「它是該產業中低成本龍頭，擁有最好的資產負債表和長期前景，我認為它正在創造一個非常強大的品牌。」「沒錯，它的確正面臨不少取消機位的狀況。沒錯，它的航班出現延誤。但與達美航空和聯合航空不同的是，它正全力修正，正在努力滿足當前的運力。」

許洛斯伯格預計，隨著消費性旅遊反彈，西南航空將較競爭對手奪取更多市占率，因為它在這方面比商務旅遊著力更多，「我將其視為操作JETS的一種作法，在接下來18-24個月內買進並並做多。」

西南航空股價6日下跌2.35%報52.36美元。JETS下跌1.63%至24.1元。

美國 股價 分析師

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