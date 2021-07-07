Subway訂7/13推出新食材

Subway升級其配料和行動App，希望此舉有助於吸引顧客回頭。從7月13日起，該公司的美國 分店將提供近12種全新或改良食材，以及10種改款或原創的三明治。在前一天近半數分店將在下午6點關門進行準備。當地時間7月13日時間上午10點至中午會免費贈送多達100萬個三明治。

任天堂10月推新版Switch

任天堂宣布將推出備受歡迎的Switch遊戲機新版本。新型號的螢幕更大、色彩更豐富，訂10月8日上市，售價349.99元，高於標準款Switch的299.99元和Switch Lite的199.99元。該遊戲機將持續趕上新冠疫情推動的遊戲熱潮。但與此同時，高需求和持續的晶片短缺使得供貨不足。

油國未達協議 原油6年新高

石油 輸出國家組織(OPEC)與其盟國談判被無限期延後，未能就8月之後生產政策達成協議，油價躍升至6年來最高水平。美國石油指標西德州中質原油(WTI)期貨交易價格高達76.98美元，為2014年11月以來最高價。但漲幅迅速回吐，8月交割合約盤中走低，收盤下跌2.38%或1.79元至每桶73.37美元。

衛星圖像Satellogic借殼上市

衛星地球圖像專業公司Satellogic正準備公開交易，6日宣布將借殼上市，加入一系列航太公司行列。Satellogic將與特殊目的收購公司CF Acquisition Corp. V合併後上市，後者交易代碼為CFV。這筆交易對該航太公司的估值為11億元，預計將在第4季初完成交易，在那斯達克以股票代碼SATL掛牌。

AMC決定停止發行新股

AMC Entertainment表示，它已暫停要求股東同意額外發行最多2500萬股股票。在向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件中，AMC表示該提案已由舉行在即的年度股東大會議程中撤回。該公司遭散戶炒作，今年來股價飆升2350%，也讓該公司有意發行新股來償還債務並收購戲院。

6月服務業PMI報60.1%

美國6月服務業採購經理人指數 (PMI)為60.1%，較5月歷史新高的64%低3.9個百分點，為連續第13個月成長。在過去137個月中，只有2個月下跌。供應商交貨指數68.5%，較5月的70.4%下跌；高於50%代表交貨速度趨慢。物價指數為79.5%，較5月的80.6%下跌，代表6月物價上漲，但漲幅略有放緩。