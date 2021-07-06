為美股撐盤 散戶6月買超創紀錄

即使散戶投資人最喜歡的許多迷因股票和加密貨幣已經黯然失色，但這個族群6月在美國股市投入了創紀錄的 279 億美元。。美聯社

即使散戶投資 人最喜歡的許多迷因股票 和加密貨幣已經黯然失色，但這個族群6月在美國 股市投入了創紀錄的 279 億美元。

Vanda Research 的 VandaTrack 數據顯示，散戶投資人在6月買超近280億美元的股票和指數型股票基金（ETF），至少是2014 年以來單月最高，甚至超過了1月首波迷因股狂潮所吸納的散戶資金。

這項數據凸顯了投資大眾對股市的持久影響力。當新冠肺炎疫情招來一波新手投資人時，許多市場觀察家懷疑這些投資人會在經濟重新開放時退場。但事實上並非如此，散戶投資人的數量不減反增， JMP Securities指出，估計今年上半年開設了超過 1,000 萬個新證券交易帳戶，大約是 2020 年一整年的總數。

華爾街日報報導，散戶投資人的熱情與專業基金經理對市場前景的日益局促不安，形成了鮮明對比。隨著市場表面上看似平靜，這種情況日益明顯，但個股的波動性持續增加。

史坦普500指數上周收漲1.7%，上周五收盤再創新高，為今年來第36度寫下歷史新高。然而，許多基金經理人仍然認為，由於對通膨和高估值的擔憂，未來很難更上層樓。

本周交易員將解讀周三（7日）將公布的美聯準會（Fed） 6 月會議的最新紀錄，尋找央行何時可能開始升息的線索。由於夏季月份的整體交易量通常較小，股市波動性可能持續存在。

許多散戶投資人仍對市場任何可能的回檔持樂觀態度，即使他們最喜歡的一些標的最近回跌。連鎖電影院AMC 的股價較 6 月初觸及的盤中高點下跌了28%。截至上周五下午，散戶投資人最喜歡的加密貨幣狗狗幣，較 5月的歷史高點慘跌約 67%。此外，最負盛名的迷因股遊戲驛站（GameStop）股價，在今年稍早飆升至483美元後，目前已停滯在200美元左右。

散戶投資人似乎仍然願意採用「逢低買入」策略。例如，根據 VandaTrack 的資料，散戶投資人在6月18日買超逾20 億美元股票，但美股三大股數下跌近 1%或以上。

追蹤散戶與機構投資人信心變化的Sundial Capital Research 總裁 Jason Goepfert 表示：「人們仍然非常樂觀。」

他的指標顯示，有近七成的散戶投資人相信，美國股市在未來三個月將會繼續上漲；相形之下，只有約44%的專業交易員認為，美股在這段期間會上漲。